Flüssige Darstellung & ideal fürs Gaming: Preiswerter Acer Monitor im Test

Wer auf dem PC oder Notebook zockt, braucht einen hochwertigen Gaming-Monitor. Immerhin sollen deine Lieblingsspiele gut und insbesondere flüssig dargestellt werden. Gleichzeitig gibt es bei den Bildschirmen oftmals eine sehr große Preisspanne. Acer bietet dir mit dem QG270H3 einen 27 Zoll großen Full-HD Gaming-Monitor zum verhältnismäßig kleinen Preis. Bei MediaMarkt kostet das Gerät aktuell 129 Euro (UVP 149 Euro). Ob der Bildschirm diesen Preis wert ist, erfährst du hier.

Leichter Monitor & ebenso leichter Aufbau

Bevor wir den Gaming-Monitor auf Her(t)z und Nieren testen können, müssen wir das Gerät natürlich erst einmal aufbauen und anschließen. Der erste Eindruck ist dabei direkt positiv: Das umfangreiche Verpackungsmaterial hat etwa einen sicheren Transport garantiert. Und auch der Bildschirm selbst fühlt sich trotz seines geringen Gewichts – Acer spricht von rund 3,3 kg – überaus wertig an. Der Aufbau geht anschließend im Handumdrehen. Für das Befestigen des Standfußes benötigt man zwar einen Schraubenzieher, doch auch mit zwei linken Händen ist dies im Nu erledigt.

Dank des platzsparenden Designs eignet sich der Bildschirm auch ideal als Zweit-Monitor

Der Standfuß liefert zudem umgehend einen guten Halt. Der Bildschirm droht nämlich selbst bei heftigerem Ruckeln nie umzukippen und steht fest auf dem Schreibtisch. Außerdem passt das Gerät mit dem schmalen Standfuß, welcher an der längsten Stelle rund 35 Zentimeter misst, ideal auf selbst kleinere Flächen.

Insgesamt fühlt sich der Gaming-Monitor trotz der ordentlichen Bildschirmdiagonale von 69 Zentimetern nicht klobig an und punktet mit seinem flachen und platzsparenden Design. Leichte Abstriche muss man jedoch bei der Neigungs-Funktion machen. Der Bildschirm verfügt zwar über einen Neigungswinkel von -5° bis -15°, in der Praxis ist dieser jedoch nicht der Rede wert und macht keinen großen Unterschied. Auf eine Höhenverstellbarkeit musst du – wie in diesem Preissegment üblich – hingegen komplett verzichten.

Los geht’s: So schlägt sich der Monitor bei Gaming, Streaming & Co.

Doch genug der Vorbereitungen, die wohl wichtigste Frage ist doch, ob sich der Monitor im Alltag bewährt. Dafür schließen wir kurzerhand ein Gaming-Notebook über das mitgelieferte HDMI-Kabel an und stürzen uns umgehend in verschiedene Spiele. Mit schnellen Shootern wie Splitgate und Apex Legends wollen wir vorwiegend die Reaktionszeit von 4 ms sowie die native Bildwiederholfrequenz von 165 Hz auf die Probe stellen. Dabei sind uns selbst nach mehrstündigen Tests keinerlei Verzögerungen oder Bildfehler aufgefallen. Die Darstellung erfolgt stets flüssig und lässt nicht zu Wünschen übrig. Zwar gibt es durchaus hochpreisigere Gaming-Monitore mit einer schnelleren Reaktionszeit und einer noch besseren Bildwiederholrate, doch für den tagtäglichen Zock-Spaß bist du mit dem preiswerteren Acer-Modell ebenfalls optimal ausgestattet. Über Extras wie AMD FreeSync verfügt das Gerät ebenso.

Selbst in rasanten Momenten bleibt die Darstellung stets flüssig

Generell punktet der Gaming-Monitor mit einer schicken Full-HD-Darstellung (1.920 x 1.080 Pixel) sowie einer guten Farbwiedergabe. Laut Acer kann die Anzeige sogar bis zu 1,07 Millionen Farben darstellen und mit einem Kontrastverhältnis von 4000:1 punkten. Nachgezählt haben wir hierbei natürlich nicht, doch egal, ob in Spielen oder beim Streamen, die Darstellung wirkt stets stimmig. Hierbei hilft sicherlich, dass der Bildschirm HDR unterstützt und über eine gute maximale Bildschirmhelligkeit von 250 cd/m² verfügt.

YouTube, Netflix und Co. werden auf dem Monitor ebenfalls gut dargestellt

Nützlich sind außerdem die verschiedenen Bildmodi: Von einem Öko- und HDR-Modus bis hin zu speziellen Einstellungen für Rennspiele und Sportübertragungen – die Auswahl ist ordentlich und Unterschiede sind direkt erkennbar. Selbstverständlich kannst du aber auch einen eigenen Bildmodus erstellen und einspeichern. Die Steuerung erfolgt dabei über einen Controllstick an der Rückseite des Geräts und geht leicht von der Hand.

Die Anschlüsse im Überblick

Wer etwa fürs Homeoffice einen Monitor sucht, der sowohl für den Büroalltag als auch für abendliches Gaming geeignet ist, wird mit dem Acer-Gerät sicherlich ebenfalls glücklich. Denn auch beim Texten oder der Bild- und Videobearbeitung schlägt sich der Bildschirm gut. Hierfür kannst du auch direkt zwei Geräte gleichzeitig mit dem Monitor verbinden: Während du fürs Gaming definitiv auf den HDMI 2.0-Stecker setzen solltest, wird dir zusätzlich noch ein VGA-Anschluss zur Verfügung gestellt.

Und auch die Audiowiedergabe ist mittels eines kleinen Umwegs über den Monitor möglich. Integrierte Lautsprecher sind zwar nicht vorhanden, doch ein Audio-Out-Anschluss befindet sich auf der Rückseite. Somit kannst du externe Lautsprecher oder ein Headset direkt an den Bildschirm anschließen, was je nach Set-up deutlich komfortabler ist.

Unser Fazit zum Acer Gaming-Monitor

Insgesamt kann sich der 27 Zoll große Acer Gaming-Monitor auf jeden Fall sehen lassen. Die Full-HD-Darstellung ist überaus flüssig und sorgte bei uns im Alltag für keinerlei Probleme. Mit seinem kompakten Design fügt sich der Bildschirm zudem perfekt in bestehende Set-ups ein und fand bei uns auf dem Schreibtisch umgehend seinen Platz. Lediglich auf nützliche Extras wie eine Höhenverstellbarkeit musst du verzichten, was in Anbetracht des geringen Preises aber verständlich ist. Bei MediaMarkt gibt’s den Monitor aktuell nämlich bereits für nur 129 Euro im Angebot.

Pro

Full-HD-Auflösung und flüssige Darstellung

Schlichtes und platzsparendes Design

Niedriger Preis

Contra

Nicht höenverstellbar und schwache Neigungs-Funktion