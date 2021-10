Prime Gaming – Alles was du zu Amazons Gaming Store wissen musst

Amazon Prime bringt viele Vorteile. Neben kostenloser Lieferung und dem bekannten Streaming-Service der Marke gibt es jedoch auch Prime Gaming. Dabei handelt es sich um Amazons eigenen Store, welcher voll auf Gamer ausgerichtet ist.

Kostenlose Spiele mit Prime Gaming

Wie viele andere Game-Stores bietet auch Prime Gaming kostenlose Spiele an. Besonders hier ist jedoch, dass Prime neben Titeln direkt von der eigenen Website, auch kostenlose Spiele über Partner-Stores anbietet. Es gibt also direkt über Prime Gaming stets eine ganze Reihe kostenloser Spiele.

Zusätzlich werden jedoch auch Games durch die Partner angeboten. Dazu gehören der “Epic Games Store” und “Origin”. Durch Prime Gaming kannst du dir dort also kostenlose Games abholen, welche die eigenen Games des Stores in ihrer Qualität meistens überbieten.

Die Spiele im Store rotieren von Monat zu Monat. Du solltest also mit deiner Entscheidung nicht allzu lange warten. Dies bedeutet auch, dass regelmäßig neue Spiele zur Verfügung stehen. Sollte also einmal nichts für dich dabei sein, dann dauert es nicht lang, bis sich die Auswahl erneuert.

In-Game Vorteile und Partnerschaften

Jedoch sind kostenlose Spiele wohl das am wenigsten interessante an Prime Gaming. Denn der Store bietet einiges mehr, wenn es um In-Game Vorteile geht. Wer jemals “Red Dead Online” gestartet hat, der wird sich dessen bereits bewusst sein.

Wer nämlich sein Prime Gaming Konto mit diversen Spielen verknüpft, der kann immense Vorteile erhalten. Diese reichen von virtueller Währung in GTA V bis hin zu besonderes Objekten und Boni in anderen Spielen. Zu den Spielen, welche eine Partnerschaft mit Prime Gaming haben, gehören viele bekannte Titel. Beispielsweise “League of Legends”, “Warframe”, “Call of Duty” und gar das neue “Far Cry 6”.

Die Auswahl an In-Game Vorteilen bei Prime Gaming ist groß. Für jeden ist hier etwas dabei.

Die meisten Angebote haben eine begrenzte Laufzeit, es lohnt sich also, stets schnell zuzugreifen! Doch keine Sorge, auch wenn du mal ein Angebot verpasst, dann dauert es oft nicht lange, bis das nächste Angebot für dein Lieblingsspiel verfügbar ist.

Fazit zu Prime Gaming

Obwohl Prime Gaming durch seine eigene Auswahl an kostenlosen Spielen wohl kaum überzeugen kann, ist es dennoch ein solider Store. Besonders für die In-Game Vorteile in diversen beliebten Spielen lohnt es sich, ein Prime-Konto mit dem Store zu verbinden. Denn wer sagt schon “Nein” zu kostenlosen Vorteilen?

Es gibt jedoch zu beachten, dass diese Vorteile nur für Kunden von Amazon Prime verfügbar sind. Wer also so oder so schon Amazon Prime besitzt, für den sind die Vorteile in dem Sinne kostenlos, da sie keine extra Zahlungen erfordern. Wer sich aber Amazon Prime nur für Prime Gaming kauft, der ist schnell eine beträchtliche Summe an Geld los.

Der Store lohnt sich also am meisten für diejenigen, welche Amazon Prime bereits regelmäßig nutzen und davon profitieren. Prime bietet außerdem einen Preisnachlass für Studenten, welcher vielen von Nutzen sein kann und das Ganze etwas günstiger macht.