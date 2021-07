iPhone 12 Zubehör von Hama: 3 Must-haves für dein Apple-Smartphone

Die Modelle der iPhone 12 Serie lassen sich alle kabellos per Induktion laden. Damit du von der Funktion auch Gebrauch machen kannst, brauchst du allerdings ein Induktionsladegerät. Hama MagCharge FC15 ist dafür ein optimales iPhone-Zubehör. Das schlichte und moderne Ladegerät lädt dein iPhone ohne lästige Kabel im Nu auf. Das iPhone einfach auf das flache Ladefeld gelegt – und schon startet der Ladevorgang. Dank der im Ladegerät von Hama verbauten Turbo-Fast-Charge-Technik geht das besonders schnell. Während des Ladens kannst du das Handy einfach weiter bedienen und musst daher auf nichts verzichten. Außerdem praktisch: Das Ladegerät lässt sich auch mit anderen Smartphones nutzen, die nicht von Apple sind. Die Fähigkeit zum kabellosen Laden ist aber Voraussetzung. So können auch deine Freunde oder Kollegen ihre Handys anderer Marken aufladen. Und auch bei einem Wechsel zu einem Android-Smartphone lässt sich das Ladegerät weiter nutzen.

MagLock Vent: Mit diesem iPhone-Zubehör hält dein Handy sicher im Auto

Ein weiteres unverzichtbares iPhone-Zubehör für alle Autofahrer bietet das MagLock Vent von Hama. Die Smartphone-Halterung lässt sich schnell und einfach an den Lüftungsschlitzen deines Autos anbringen. Bis hierhin ist das noch keine Besonderheit im Vergleich zu anderen Smartphone-Halterungen. Doch das Zubehör ist für die iPhone 12er-Serie optimiert und daher magnetisch, Stichwort „MagSafe“. Wie kannst du dir das vorstellen? Dein Handy lässt sich einfach mit dem im Gerät integrierten Magneten an der Halterung andocken und hält dort sicher in seiner Position.

Außerdem hilfreich: Du kannst das Handy an der Halterung frei um 360 Grad drehen. Dadurch lässt es sich hochkant oder im Querformat nutzen – perfekt für die Navigation im Straßenverkehr. In die meisten Smartphone-Halterungen klemmst du dein Smartphone ein, wodurch die Halterung ziemlich auffällt. Bei dieser magnetischen Halterung ist das nicht der Fall. Vielmehr fügt sich die schlanke schwarz-metallische Scheibe schlicht in jedes Cockpit ein.

Die richtige Schutzhülle für dein iPhone

Ein grundlegendes iPhone-Zubehör sollte die Schutzhülle sein. Und da das iPhone ein sehr teures Handy ist, darf unter den Top 3 für das iPhone erst Recht keine Hülle für den Schutz vor Kratzern und Stößen fehlen. Das MagCase Safety von Hama ist ein optimal auf das iPhone abgestimmtes Schutz-Cover. Denn es schützt dein wertvolles Handy nicht bloß, sondern lässt sich auch perfekt mit den beiden anderen Produkten von Hama nutzen. Denn in der Hülle ist ein Metallring eingebaut, der dafür sorgt, dass du dein iPhone selbst mit Hülle kabellos mit dem MagCharge aufladen kannst. Und auch an der magnetischen Smartphone-Halterung hält das iPhone, ohne durch die Hülle gestört zu werden. Dank dem transparenten Material sieht das iPhone auch noch mit Hülle genauso schick aus wie vorher.

