Neue iPhone-Funktion: So schützt du deine Augen

Seit einigen Jahren setzt Apple nicht nur verstärkt auf ein Tracking beim Sport, um deine Gesundheit im Auge zu behalten. Auch passiv kümmert sich der iPhone-Hersteller darum, dass es seinen Nutzern gut geht. Im Notfall kann das Smartphone oder die Smartwatch Alarm schlagen, etwa wenn du im Auto einen Unfall hattest. Mit iOS 17 und iPadOS 17 kommt nun eine neue Funktion hinzu, die deine Augen schützen soll. Diese musst du jedoch explizit aktivieren.

iOS 17: „Bildschirmentfernung“ will deine Augen schonen

Konkret will Apple mit dem „Bildschirmentfernung“ genannten Feature die Belastung deiner Augen reduzieren. Gleichzeitig sagt das Unternehmen, dass es das Risiko für Kurzsichtigkeit bei Kindern reduzieren kann. Voraussetzung für die Nutzung ist ein iPhone mit iOS 17 und Face ID. Es muss also mindestens ein iPhone Xs sein, damit du die Funktion in den Einstellungen aktivieren kannst.

Mit Hilfe der Sensoren, die Apple für seine Face-ID-Technologie nutzt, kann das Smartphone in Kombination mit iOS 17 erkennen, wenn du es zu lange zu nah hältst. Das Unternehmen empfiehlt, dass „iPhone oder iPad mindestens 30 cm von deinen Augen entfernt gehalten werden“. Die Bildschirmentfernung misst also die Distanz zwischen Bildschirm und deinen Augen. Die Kamera nimmt aber keine Bilder oder Videos auf. Die aufgezeichneten Daten bleiben des Weiteren auf deinem Handy oder Tablet.

Wie oben erwähnt, ist die neue Funktion standardmäßig deaktiviert. Du musst sie über Einstellungen > Bildschirmzeit > Bildschirmentfernung aktivieren. Dabei erklärt dir Apple noch mal die Funktionsweise.

So aktivierst du die Bildschirmentfernung in iOS 17 auf dem iPhone

Wenn du die Bildschirmentfernung aktiviert hast und du dein iPhone oder iPad über einen längeren Zeitraum zu nahe hältst, erscheint ein entsprechender Hinweis. Wenn du dein Smartphone oder Tablet danach etwas weiter weg hältst, kannst du die Meldung wieder deaktivieren. Wie lange es genau dauert, bis iOS 17 die Warnung anzeigt, sagt Apple nicht.

Das neue Feature wird im kommenden Herbst mit der Vorstellung der neuen Betriebssysteme für alle Nutzer kompatibler iPhones und iPads erhältlich sein. Neugierige iPhone-Besitzer dürfen die neuen Funktionen in iOS 17 aber schon jetzt ausprobieren.