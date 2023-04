Fahrrad oder E-Bike betrunken schieben? Deshalb ist das eine schlechte Idee

Wer betrunken E-Bike oder Fahrrad fährt, der dürfte wissen, dass er oder sie bei einer Kontrolle nicht ungeschoren davonkommt. In unserem Ratgeber dazu zeigen wir dir unter anderem, wie viel Promille du haben darfst und wo der Unterschied zwischen betrunken E-Bike und Pedelec fahren ist. Heftige Strafen drohen auch, wenn man bekifft Fahrrad fährt. Doch wer einen über den Durst getrunken hat, darf sein Fahrrad oder E-Bike doch wohl ungestraft nach Hause schieben, oder etwa nicht? Das Gesetz ist da anderer Meinung. Es droht sogar eine Gefängnisstrafe!

Deshalb solltest du dein Fahrrad betrunken auch nicht schieben

Wer sein Fahrrad oder E-Bike schiebt, gilt dem Gesetz nach als Fußgänger. Und für Fußgänger gibt es keine Promillegrenzen. Deshalb fährt so mancher mit dem Rad zur Party und schiebt seinen Drahtesel wieder zurück. Doch auch wer unter dem Einfluss von Alkohol sein Fahrrad schiebt, dem drohen Konsequenzen.

Schiebst du betrunken dein Fahrrad oder E-Bike und bringst dich oder andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr, indem du etwa auf die Fahrbahn torkelst, kann das schlimmstenfalls als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr gewertet werden. Nach Paragraph 315b des Strafgesetzbuchs (StGB) kann darauf eine Geld- oder sogar Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren folgen.

Sollten Richter anschließend auch eine Alkoholabhängigkeit vermuten oder deine Fahreignung anzweifeln, können sie sogar eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) anordnen. Solltest du dich dann weigern, ein MPU-Gutachten vorzulegen, kann dir dein Führerschein entzogen werden.

Einzelfall entscheidet

Bei allen genannten Punkten kommt es jedoch auf den Einzelfall an. Wenn du betrunken dein Fahrrad oder E-Bike schiebst und dabei gegen keine Verkehrsregeln verstößt, musst du dir auch keine Sorgen machen. Laut Bußgeldkatalog solltest du in einer solchen Situation stets abwägen, ob du noch in der Lage bist, den Weg mit dem Rad nach Hause anzutreten. Oder ob du es doch lieber stehen lässt und auf Taxi oder öffentliche Verkehrsmittel ausweichst.