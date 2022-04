Bekifft E-Bike oder Fahrrad fahren: Diese heftige Strafe droht Blasius Kawalkowski 3 Minuten

Die Legalisierung von Cannabis in Deutschland ist bereits beschlossen. Doch wann genau Marihuana, Gras und Co. legal werden, ist noch unklar. Bis es so weit ist, handelt es sich dabei um eine illegale Droge. Und wer bekifft Fahrrad oder E-Bike fährt, dem droht eine heftige Strafe.