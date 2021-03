Voi E-Scooter fahren: In diesen Städten kannst du die E-Tretroller nutzen

Wenn du flott von A nach B fahren möchtest, kannst du das mit dem Fahrrad tun. Wenn du kein Fahrrad hast, steht dir auch der öffentliche Personen-Nahverkehr mit Bus und Bahn zur Verfügung – oder ein Taxi. Gerade letztgenannte Option ist aber ziemlich teuer. Wie wäre es alternativ mit einem E-Scooter? Zum Beispiel Voi bietet dir in immer mehr Städten mit seinem Sharing-Dienst die Möglichkeit dazu. Und zwar ähnlich wie es bekanntere Anbieter wie Tier oder Lime machen. Alles, was du zu Voi wissen musst, verraten wir dir hier.

Wo kann ich die E-Scooter von Voi nutzen?

Gegründet wurde Voi schon im Jahr 2018 im schwedischen Stockholm. Und schon allein diese kleine Info verrät dir, dass du die E-Tretroller von Voi nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern nutzen kannst. Eine Übersicht findest du auf der Homepage des Anbieters. Eine Karte verrät dir dort, dass Voi Scooter von Nord– bis Südeuropa zur Verfügung stehen. Zum Beispiel in Helsinki und Lissabon, aber auch in Zürich oder Kopenhagen. In Deutschland stehen die Voi Scooter derzeit in den folgenden Städten bereit:

Aachen, Augsburg

Berlin, Bremen

Fürth

Hamburg

Karlsruhe

Lübeck

München

Nürnberg

Stuttgart

Wie kann ich mir die Voi Scooter ausleihen?

Möchtest du mit einem der pinken E-Scooter aus dem Hause Voi unterwegs sein, brauchst du nur ein Smartphone mit installierter Voi App. Diese App steht gleichermaßen für Android-Smartphones und iPhones von Apple zur Verfügung. Downloaden kannst du sie in den App Stores von Google und Apple. Wichtig: Du musst mindestens 18 Jahre alt sein, um einen Voi E-Scooter fahren zu dürfen.

Anschließend musst du in der App nur noch ein Konto erstellen und eine Zahlungsmethode deiner Wahl hinterlegen. Möglich ist eine Bezahlung deiner E-Scooter-Fahrten mit Paypal oder über eine gültige Kreditkarte.

Ist das erledigt, kannst du über einen in der App dargestellten Kartenausschnitt den nächsten verfügbaren Voi Scooter finden. Stelle dich neben ihn, entsperre das Gefährt über die App und schon kann es losgehen. Am Zielort angekommen musst du deine Fahrt nur noch über die App beenden und schon steht der E-Scooter für die nächste Fahrt zur Verfügung. Abstellen solltest du den elektrifizierten Tretroller stets in dafür vorgesehenen Parkzonen (kannst du in der App einsehen) oder an einer passenden Stelle, ohne andere Verkehrsteilnehmer oder Fußgänger zu behindern.

Vergessen solltest du nie: Bei jeder Fahrt solltest du dich an die gängigen E-Scooter Regeln halten. Fahre also wo immer es geht auf Radwegen, aber niemals auf dem Gehweg. Darüber hinaus ist es in jedem Fall empfehlenswert, während der Fahrt mit einem E-Scooter einen Helm zu tragen. Prüfe vor deiner Exkursion zudem, ob die von dir anvisierte Zieladresse im Voi Geschäftsgebiet liegt. Ist das nicht der Fall, kannst du die Fahrt nämlich nicht beenden – was nicht nur ärgerlich ist, sondern am Ende auch teuer werden kann.

Was kostet das Fahren mit einem E-Scooter?

Grundsätzlich gilt: Für das Entsperren eines E-Scooters von Voi bezahlst du eine einmalige Pauschale. Sie beträgt in der Regel 1 Euro. Hinzu kommt ein Minutenpreis, der variieren kann. Und zwar je nach Stadt, Tag und Uhrzeit. Normalerweise liegt er bei rund 20 Cent. Achte einfach auf die Angaben in der App. Hier erfährst du vor jeder Fahrt, mit welchen Minutenpreisen du rechnen musst.

Künftig soll es auch einen sogenannten Voi Pass geben. Für 24 Stunden oder 30 Tage ist es dann möglich, im Rahmen einer Flatrate so viel mit Voi Scootern zu fahren, wie du möchtest. Aber: Jede Fahrt darf maximal 45 Minuten dauern. Fährst du länger, gilt der reguläre Minutenpreis.

Jetzt Freifahrten in der Voi Fahrschule sichern

Praktisch: Im Internet hast du die Möglichkeit an einer E-Scooter Fahrschule von Voi (Voila) teilzunehmen. Stellst du hier in mehreren Fragerunden unter Beweis, dass du die Verkehrsregeln beherrschst, kannst du dir Credits für Freifahrten sichern.