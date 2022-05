E-Scooter in Köln: Folgende Elektroroller sind 2022 verfügbar

Mitte 2019 sprossen sie wie Pilze aus dem Boden – die E-Scooter. Innerhalb kürzester Zeit standen sie in großen Städten an jeder Straßenecke, klein, innovativ und farbenfroh. Letzteres lässt sich vor allem darauf zurückführen, dass es zahlreiche unterschiedliche Anbieter von Elektrorollern gibt. Und viele E-Scooter sind auch in Köln vertreten. Doch spielt es überhaupt eine Rolle, welche E-Scooter man in Köln mietet?

Die Antwort lautet ja, und dafür gibt es gleich mehrere Gründe: Zunächst einmal unterscheiden sich alle Elektroscooter technisch voneinander – genauso wie Autos oder Smartphones –, was sich in Bereichen wie Bremsweg und Fahrgefühl äußert. Die Höchstgeschwindigkeit ist hingegen stets dieselbe und beträgt 20 km/h. Denn E-Roller dürfen dieses Geschwindigkeitslimit laut Gesetz nicht überschreiten. Den zweiten Grund stellen die Mietkosten dar. Diese können sich je nach Stadt und Anbieter deutlich voneinander unterscheiden. Die Preisspanne liegt dabei in der Regel zwischen 0,19 und 0,25 Euro für eine Fahrtminute. Zudem müssen Nutzer meist direkt beim Entsperren des Elektrorollers einen Grundbetrag in Höhe von 1 Euro bezahlen. Außerdem gibt es bei einigen Anbietern unterschiedliche Pakete zum Buchen.

E-Scooter in Köln 2022: Diese Anbieter stehen zur Auswahl

Köln ist eine große Stadt, mit vielen Bewohnern und Touristen. Kein Wunder also, dass sich auch die Anbieter von E-Scootern verstärkt für diesen Standort interessieren. Von den sechs größeren Elektroscooter-Vermietern in Deutschland sind in der Domstadt im Jahr 2022 alle Unternehmen vertreten.

E-Scooter in Köln:

Tier

Lime (auch mit der Uber-App nutzbar)

Bird

Dott

Voi

Bolt

Elektroscooter mieten: Das musst du wissen

Beim Ausleihen von E-Rollern müssen einige Regeln beachtet werden – und das nicht nur bei E-Scootern in Köln. Zunächst erwarten die Anbieter, dass man volljährig ist. Falls dies kein Problem darstellt, solltest du wissen, dass du während der Fahrt möglichst Radwege, Radfahrstreifen oder Fahrradstraßen nutzen musst. Erst danach kannst du auf die Fahrbahn ausweichen – Gehwege sind hingegen meist tabu. Ebenso tabu sind auch Tandem-Fahrten. So verlangen die meisten Anbieter, dass du dich stets allein auf dem Elektroscooter aufhältst, und wie bereits erwähnt: Die Geschwindigkeit von 20 km/h darf nicht überschritten werden. Auch nicht, wenn du bergab fährst und es eigentlich möglich wäre. Dafür benötigen Nutzer weder einen Führerschein noch einen Helm. Wobei ein Kopfschutz dennoch ratsam ist.