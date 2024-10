2006 erschien der erste Band der „Die Chemie des Todes“-Reihe von Star-Autor Simon Beckett. Darauf folgten vier weitere. Nachdem für einige Zeit Pause war, erschien Ende September 2024 nun das brandneue Buch rund um den forensischen Anthropologen David Hunter. Die gleichnamige Serie startet nun bei Netflix.

Die Chemie des Todes: Bestsellerreihe startet als Serie



Dr. David Hunter ist eine Romanfigur, die Lesern nach „Die Chemie des Todes“ lange in den Köpfen bleibt – und auch nach dem ersten Teil noch in vier weiteren begegnet. Nun erwacht sie zum Leben und flimmert über deinen Bildschirm zu Hause. Denn der Erfolgskrimi ist kurzerhand in Serienform gegossen worden. Schon der Trailer machte dabei verständlich, dass nicht nur im Buch, sondern auch in der Serie selbst gern detaillierte Bilder gezeigt werden. Entsprechend starke Nerven brauchen Zuschauer.



In der als „packenden, psychologischen Krimi/Thrillerserie“ beschriebenen Serie versucht Dr. David Hunter (Harry Treadaway) seiner tragischen Vergangenheit zu entkommen. Physisch schafft er das, psychisch nur manchmal, holen ihn immer wieder Albträume ein. Er beschließt, seinen Job als Polizeiberater an den Nagel zu hängen. Stattdessen zieht aber aufs Land, wo er als Arzt arbeiten will. Doch die Ruhe trügt: Schon bald wird die Leiche einer jungen Frau gefunden und Dr. David Hunter muss am Tatort mit seinen Kenntnissen aushelfen. Als eine weitere Frau verschwindet, erklärt sich der forensische Anthropologe schließlich bereit, die Leichen zu untersuchen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Dabei gerät der Mann mit dem Talent nicht weniger in Gefahr. Aus heiterem Himmel erscheint eine weitere Leiche und entzündet sich selbst. Kurzerhand muss Hunter auf eine entlegene, schottische Insel. Und hier beginnt der Wahnsinn erst richtig.

Nichts für schwache Nerven

Bislang gibt es von „Die Chemie des Todes“ nur eine Staffel. Inhaltlich hält sich diese recht eng an die Buchvorlagen und deckt damit sowohl den gleichnamigen ersten Teil der Buchreihe als auch den zweiten Teil, „Kalte Asche“, ab.

Ende 2023 erschien die Serie exklusiv bei Paramount+, ist seit einiger Zeit dort aber nicht mehr verfügbar. Nun landet die Serie bei Netflix und ist dort ab sofort im Stream verfügbar.