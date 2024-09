Sein Name ist Programm: Jason Statham. „The Stath“ ist vor allem für eines bekannt, nämlich nichts anderes als Actionfilme, in denen er als Gutmensch die Spreu vom Weizen trennt. In seinem brandneuen Film ist der Schauspieler auf einem ausgeklügelten Rachefeldzug als „The Beekeeper“ zu sehen.

Jason Stathams neue Paraderolle

Der legendäre Satz „Öffne niemals das Paket“ von Jason Statham in „The Transporter“ ist beinahe Kult. Eine Leitregel, die sich Mr. Adam Clay, Stathams Rolle in „The Beekeeper“, nur wenig zu Herzen nimmt. Denn als seine ältere Nachbarin auf Online-Betrüger hereinfällt und um ihr Vermögen gebracht wird, nimmt sie sich aus Verzweiflung das Leben. Neutral bleibt der ehemalige Agent nicht, sondern öffnet im übertragenen Sinne das Paket: Er kann die Angelegenheit nicht auf sich beruhen lassen. Schon gar nicht, da er sich auf dem Gelände der älteren Frau niederlassen und als Imker eine neue Identität aufbauen konnte.

Ein gnadenloser Rachefeldzug beginnt, in dem Mr. Clay nicht nur den skrupellosen Betrügern ins Auge sehen muss. Schnell muss er jedoch feststellen, dass es sich bei den Betrügern um mächtigere Personen handelt, als gedacht. Je tiefer er nach Informationen gräbt, desto mehr findet er sich in einem Komplott wieder, der bis in Regierungskreise reicht. Ob das den Ex-Agenten aufhält? Im Gegenteil! Bald müssen auch seine Widersacher lernen, dass sie es nicht nur mit einem Imker zu tun haben.

Hier siehst du „The Beekeeper“

Anfang 2024 erschien „The Beekeeper“ mit Jason Statham in der Hauptrolle in den deutschen Kinos. Der Actionfilm überrascht dabei nicht, sondern bleibt genretypisch; Actionstar Statham ist die Rolle auf den Leib geschneidert. Auch hinter der Kamera stehen keine Unbekannten: Regie führte Kurt Wimmer der auch beim Actionstreifen „Ultraviolet“ tätig war. Hinter dem Drehbuch steckt indes David Ayer, der unter anderem bei „The Fast and the Furious“ mitwirkte.

Jason Stathams Rachefeldzug kannst du dir nun aber auch zu Hause anschauen. Verfügbar ist „The Beekeeper“ ab sofort bei Sky Cinema Premiere oder auf Abruf. Je nach Wunsch kannst du den Film auf Deutsch oder in der Originalsprache streamen.

