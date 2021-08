You - Du wirst mich lieben: Trailer verrät Starttermin für die dritte Staffel

Seit 2018 begeistert die Thriller-Serie „You – Du wirst mich lieben“ seine Fans. Lange ließ die Fortsetzung nun auf sich warten. Bereits im Dezember 2019 lief die zweite Staffel in der Joe sich erneut unsterblich verliebt. Im Januar 2020 gab man bekannt, dass man auch eine dritte Staffel produzieren wird. Jetzt hat Netflix den ersten Teaser-Trailer veröffentlicht. Darin zeigen die Macher nicht nur den Termin für den Staffelstart, sondern deuten auch beunruhigende Entwicklungen an.

So geht’s in Staffel 3 weiter

Der Teaser Trailer von „You – Du wirst mich lieben“ zeigt Joe, wie er liebevoll einen Kuchen dekoriert. Den Kuchen für seinen neugeborenen Sohn. Die Stimme von Joe aus dem Off verspricht die Dinge die bereits aus den ersten zwei Staffeln bekannt sind. So möchte der Buchhändler sich wieder einmal ändern. Diesmal damit sein Sohn zu ihm aufsehen kann. Natürlich verspricht der angehende Vater auch sein Kind zu beschützen.

Neben dem Namen des Kindes, der Henry lautet, verrät der Teaser-Trailer auch, dass es am 15. Oktober 2021 weiter gehen wird. Mit zehn neuen Folgen kehrt Joe mit seiner neu gegründeten Familie zurück. Spannend bleibt es, wie es dem kleinen Henry mit seinen Eltern ergehen wird, die ihn so sehr lieben, dass sie alles für ihn tun würden.

„You – Du wirst mich lieben“ was bis jetzt passiert ist

Joe Goldberg ist ein Buchhändler, der die Literatur über alles schätzt. In der ersten Staffel verliebt der New Yorker sich in Guinevere Beck. Aus Verliebtheit wird jedoch schnell Besessenheit und Joe ist schnell bereit alles zu tun, um ihre Beziehung zu schützen. Dabei schreckt er auch nicht vor Mord zurück. Auch in der zweiten Staffel verliebt sich Joe in jemanden. Inzwischen lebt der Buchhändler allerdings nicht mehr in New York, sondern in Los Angeles. In der zweiten Staffel gibt Joe sich Mühe ein besserer Mensch zu sein, doch sein Beschützerinstinkt geht auch hier mit ihm durch.