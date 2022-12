Xiaomi wollte größer und besser werden als Apple und Samsung. Und jetzt passiert das.

Handys von Xiaomi waren einst so populär, dass sie für viele Smartphone-Nutzer eine Alternative zu Geräten von Samsung waren. Mehr noch. Sie boten ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Das heißt: Sie waren deutlich günstiger als die Modelle von Samsung und Co., warteten aber ebenso mit Technik der Spitzenklasse auf. Xiaomi ging mal sogar so weit, dass man sagte, man wolle Apple und Samsung überhohen und die Nummer 1 auf dem Handymarkt werden. Doch das hat sich inzwischen geändert. Die Preise für Handys von Xiaomi sind kräftig gestiegen und Xiaomi befindet sich auf dem absteigenden Ast. Neue Zahlen zeigen, dass das Unheil weiter zunimmt.

Xiaomi verliert an Bedeutung

Dieses Jahr werden weltweit, aufgrund aller Krisen und klammen Portemonnaies, voraussichtlich weniger Smartphones verkauft, als noch 2021. Doch während Samsung und Apple als einzige Hersteller mehr Geräte absetzen könnten, ist das Geschäft für Xiaomi rückläufig. Und das ziemlich heftig. Hatten die Chinesen Mitte 2021 sogar mehr Marktanteile als Apple und verkauften in nur drei Monaten fast 53 Millionen Handys (Apple brachte in der gleichen Zeit zwischen April und Juni 2021 rund 49 Millionen iPhones unters Volk), ist das Geschäft eingebrochen. Statt fast 200 Millionen Handys, wie im vergangenen Jahr, könnte Xiaomi nach einer Hochrechnung nur 160 Millionen Einheiten verkauft haben. Samsung indes dürfte dieses Jahr rund 100 Millionen Handys mehr in den Umlauf bringen. Das hat jetzt Konsequenzen.

Die stark rückläufigen Smartphone-Verkäufe haben zur Folge, dass Xiaomi eine Entlassungswelle plant. Der Handy-Hersteller hat weltweit aktuell gut 35.000 Mitarbeiter und plant 10 Prozent aller Leute vor die Tür zu setzen. Schon im August dieses Jahres hat der chinesische Konzern vielen Mitarbeitern gekündigt.

Gut und günstig war einmal

War einst Huawei die Android-Alternative zu Handys von Samsung, wollte Xiaomi nach dem Google-Aus in die Fußstapfen seiner chinesischen Konkurrenten treten. Doch die waren wohl eine Nummer zu groß. Xiaomi zog die Preise deutlich an. Aufgrund der im Vergleich schwächeren Ausstattung zum gleichen Preis entschieden sich viele dann aber doch für das gute, alte Samsung-Handy. Ob sich das 2023 ändern wird? Es bleibt abzuwarten. Eine Schrumpfkur des Unternehmens kann helfen. Doch HTC, Sony, LG und Co. haben gezeigt, dass meist das Gegenteil eintritt. Die aktuell ernste wie angespannte Corona-Situation in China dürfte das auch noch zusätzlich befeuern.