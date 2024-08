„Star Wars“ ist eine Welt, die in jüngster Vergangenheit immer weiter ausgebaut wird. Neben Serien und Spin-offs, unter anderem zu Yoda, gibt es auch eine Animationsserie zu dem Science Fiction-Universum. Eine brandneue Staffel gibt es jetzt ein Jahr, nachdem die ersten Folgen erschienen, im Stream.

Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi

Jeder Jedi fängt einmal klein an. Aber wie haben die Ritter ihr Handwerk gelernt? Das zeigt „Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi“ im Detail. Niemand geringerer als Meister Yoda lernt die jungen Jedi an, unter denen Kai Brightstar, Lys Solai und Nubs sind. Die angehenden Jedi-Ritter müssen dabei allerhand Lektionen lernen, wie etwa Bürgern in Not zu helfen, neue Kreaturen zu entdecken und ihre Missionen erfolgreich zu beenden. Dabei haben sie immer das große Ziel im Blick: die Galaxie erkunden und Wege der Macht erforschen.

Kein Wunder, dass in dieser Zeit für die jungen Jedi-Ritter jede Menge Abenteuer anstehen. Steht Meister Yoda ihnen mit Rat und Tat in der Theorie zur Seite, begleiten die Pilotin Nash Durango sowie der kleine Droid RJ-83 die jungen Jedi auf ihren Missionen durch die Galaxie.

Animationsserie geht in zweite Runde

Als Animationsserie entfaltet sich die Welt von „Star Wars“ noch einmal in einer ganz neuen Dimension. Wie der Titel schon vermuten lässt, richtet sich die „Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi“ vor allem an ein jüngeres Publikum. Doch auch für eingefleischte Star Wars-Fans eignen sich die Missionen der Jung-Ritter. Auch innerhalb des Star Wars-Universums ordnet sich die Serie ein: So spielt sie zeitlich gesehen 200 Jahre vor den Geschehnissen von „Episode 1 – Die dunkle Bedrohung“, sprich in der Zeit der Hohen Republik.

Die Serie als solche kündigte sich erstmals 2022 an, bevor sie 2023 veröffentlicht wurde. Die erste Staffel unterteilte sich in 19 Folgen, die zusätzlich von sechs Kurzfilmen unterbaut wurden. Lief die erste Staffel exklusiv bei Disney+, waren die Kurzfilme auf YouTube zu sehen. Nun folgt ein Jahr später die zweite Staffel von „Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi“, die ebenfalls beim Streaming-Dienst des Mickey Mouse-Hauses im Stream verfügbar ist.