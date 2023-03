WhatsApp verändert sich: Das ist eine der größten Entwicklungen des Messengers

WhatsApp arbeitet immerzu daran, die Kommunikation im Messenger zu vereinfachen und Nutzern Möglichkeiten zu geben, noch besser miteinander zu chatten. Als der Messenger ermöglichte, neben Textnachrichten auch Bilder zu verschicken, war das revolutionär. Schnell ein Foto vom Essen, den neuen Schuhen oder dem Hund geschossen und via WhatsApp an Bekannte geschickt – so kommunizieren heute viele Menschen. Schließlich sagt ein Bild mehr als 1.000 Worte. Und nun steht der nächste Schritt an.

Neue WhatsApp-Funktion: Viele werden sie lieben, aber nicht alle

Eine der größten Entwicklungen der Messenger-Geschichte war vermutlich die Sprachnachricht. Statt zu telefonieren, spricht man einen Text ein und der Kontakt bei WhatsApp kann sich die Nachricht anhören, wann auch immer er oder sie Zeit dazu hat. Viele Nutzer lieben diese Funktion, da man nicht mehr lange schreiben muss, sondern seine Gedanken einfach einspricht. Andere Nutzer hassen dieses Feature, da Sprachnachrichten nicht selten ausarten. Und so hängt man minutenlang am Handy und hört sich Monologe an, auf die man antworten muss. Die neue Funktion setzt dem noch die Krone auf.

Denn das neue Feature soll die Art, wie wir mit Freunden und Familie bei WhatsApp kommunizieren, definitiv verändern. Demnächst soll die Videonachricht im Messenger Einzug halten. Diese ermöglicht es, kurze Videos mit einer Länge von bis zu 60 Sekunden aufzunehmen und an Kontakte zu verschicken.

Das ist der Nutzen der neuen Funktion

Während Textnachrichten Emotionen nur schwer transportieren können und man auch bei Sprachnachrichten den Ausdruck einer Person nicht sieht, kann eine Videobotschaft beides miteinander verbinden. Schließlich sagt ein Gesichtsausdruck oft mehr aus als die Sprache es allein kann. Auch, wenn man jemandem etwas zeigen möchte, bietet sich die Videonachricht an. Ob die malerische Landschaft im Urlaub, Hilfe bei einer Aufgabe oder die Erklärung einer Funktion eines technischen Geräts für Oma, Opa oder die Eltern: Ein Video hilft hier ungemein.

Wie der auf WhatsApp spezialisierte Blog Wabetainfo berichtet, befindet sich die Funktion noch in der Entwicklung und steht ersten Testern zur Verfügung. Wann die Entwickler das Feature für alle WhatsApp-Nutzer ausrollen, ist noch unklar.