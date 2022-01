WhatsApp: Neue Funktion für alle, die keine Nachrichten mehr schreiben wollen

Dieses Jahr erhalten alle WhatsApp-Nutzer unheimlich viele neue Funktionen. In diesem Artikel zeigen wir, welche 10 Features der Messenger 2022 bekommen soll. Zu einer dieser Funktionen gibt es nun nähere Details. Vor allem Nutzern, die ungern lange Nachrichten schreiben, wird sie gefallen.

WhatsApp: Einfach auf Pause drücken

WhatsApp arbeitet derzeit daran, die Sprachnachricht weiterzuentwickeln. Einerseits will man sie von dem jeweiligen Chat loslösen. Das bedeutet: Hörst du eine Audio-Nachricht ab, wirst du in der Lage sein, den Chat zu verlassen und die Nachricht wird weiter abgespielt. So kannst du also etwa mit anderen Freunden schreiben, während WhatsApp dir die Sprachnachricht oben am Menü des Messengers sichtbar macht. Das sind die Details zu der neuen Abhör-Methode. Andererseits beabsichtigt WhatsApp eine Pause-Taste einzubauen.

Wer eine Sprachnachricht aufnimmt, kennt das Problem. Gedankenverloren weiß man von einer Sekunde auf die andere nicht mehr, was man als Nächstes sagen wollte. Doch die Aufnahme bei WhatsApp läuft erbarmungslos weiter. Das soll sich demnächst ändern. Dazu arbeiten die Entwickler an einer Pause-Taste. Nimmst du eine Sprachnachricht auf, wirst du bald also, wenn du den Faden verlierst, den Pause-Button drücken können. Die Aufnahme wird dann unterbrochen. Anschließend lässt sich die Sprachnotiz anhören, löschen oder du kannst die Aufzeichnung fortsetzen. Wie das derzeit aussieht, zeigt das folgende Bild. Offen ist noch, ob die Entwickler es bei diesem Design belassen.

So sieht der Pause-Button bei WhatsApp aus

Der Trick mit der Sprachnachricht wird bald obsolet

Das bedeutet auch, dass du eine Sprachnachricht vor dem Abschicken an einen Kontakt noch einmal anhören kannst. Das ist bislang nur mit einem Trick möglich. Ansonsten verschickt WhatsApp die Sprachnachricht umgehend, sobald du den Finger vom Aufnahme-Button nimmst. Momentan befindet sich die Funktion in der Testphase. Es ist aber davon auszugehen, dass sowohl Android- als auch iPhone-Nutzer das Feature noch 2022 als Update bekommen werden.