WhatsApp bekommt eine Pause-Funktion und löscht Nachrichten nach 90 Tagen

Nach dem Totalausfall vor wenigen Tagen kämpft WhatsApp weiterhin um seine Nutzer. Gelingen soll das unter anderem mit neuen Funktionen. Eine davon betrifft die Nachrichten in Chats. So gibt es bei WhatsApp seit einiger Zeit selbstlöschenden Nachrichten. Wer diese Option im Chat mit einem Kontakt einschaltet, bei dem verschwinden Nachrichten nach 7 Tagen vollautomatisch aus dem Chat. Nun wollen die Macher des Messengers diese Einstellung aufbohren. Statt einzig die Option von 7 Tagen zu haben, wirst du schon bald zwei weitere Möglichkeiten bekommen: 24 Stunden und 90 Tage. Wählst du etwas zweiteres aus, löscht WhatsApp geschriebene Nachrichten nach drei Monaten aus dem Chat-Verlauf. Doch das ist nur eine der beiden Neuerungen.

WhatsApp bekommt Pause-Funktion

Die zweite Neuerung betrifft Sprachnachrichten. Bislang ist es so: Wer eine Sprachnachricht aufnimmt, muss sie in einem Stück einsprechen. Gedanken während des Sprechens zu sortieren und Überlegungen anzustellen, was man seinem Kontakt auch noch sagen muss, führen meist zu Sprechpausen. Dadurch werden Sprachnachrichten länger, als sie sein müssten. Nicht zuletzt deshalb hat WhatsApp vor Kurzem die Möglichkeit geschaffen, sie mit 1,5-facher oder gar doppelter Geschwindigkeit abzuspielen.

→ WhatsApp-Status: Der Inkognito-Trick für die heimliche Observation

Doch es soll demnächst eine weitere Lösung für das Problem geben. Und diese gibt es derzeit weder bei Signal noch bei Telegram. So kannst du bald einfach die Pause-Taste drücken, wenn du eine Sprachnachricht aufnimmst. Hast du während des Einsprechens deine Gedanken sortiert, kannst du die Aufnahme anschließend einfach fortsetzen.

Wann WhatsApp diese Funktion freischalten wird, ist noch nicht bekannt. Momentan befindet sie sich in der Testphase. Es ist aber davon auszugehen, dass sowohl Android- als auch iPhone-Nutzer das Feature schon bald als Update bekommen werden. Und bis es so weit ist, kannst du dir unsere 15 Tipps und Tricks zu WhatsApp ansehen, die nicht jeder kennt. Oder wusstest du, dass man die blauen Haken austricksen kann?