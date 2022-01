WhatsApp: Neue Emoji-Funktion kurz vor der Veröffentlichung

Anfang September 2021 berichteten wir von der neuen Emoji-Funktion, die WhatsApp für den beliebten Messenger plant. Das Feature soll vordergründig Zeit sparen und das Schreiben unnötiger Nachrichten verhindern. Denn statt mit einem kurzen „Ja“, „Nein“ oder einem Emoji zu antworten, wirst du künftig eine Nachricht eines Kontakts mit einer Reaktion beantworten können. Wie das funktioniert, können Nutzer von Telegram sehen. Die WhatsApp-Alternative führte diese Funktion zur Jahreswende ein.

So sieht die neue Emoji-Funkion bei WhatsApp aus

Auch bei WhatsApp sollen sich demnächst Nachrichten mit Emojis markieren lassen. Bedarf es also keiner Antwort auf eine Nachricht, kannst du einfach mit einem Daumen nach oben, einem Herz oder einem lachenden Emoji reagieren. So sieht dein Kontakt, dass du seine Nachricht gelesen hast und kann anhand der Reaktion feststellen, wie deine Meinung dazu ist. In Gruppen-Chats hat das zudem einen weiteren Vorteil. Alle Mitglieder können dann nämlich deine Reaktion auf eine Nachricht, einen geposteten Link oder ein Foto sehen. Ganz nach dem Motto: Ein Emoji sagt mehr als tausend Worte. Wie das im Detail aussieht, zeigen wir in diesem Artikel.

→ WhatsApp: Kanntest du eigentlich diesen Abhör-Trick schon?

Nun fördert die stets gut informierte Website Wabetainfo neue Details zu der Funktion ans Tageslicht. So wird es WhatsApp-Nutzer möglich sein, in den Einstellungen verschiedene Optionen zu aktivieren. Nutzer können dann entscheiden, ob sie Benachrichtigungen über Reaktionen, für einzelne Chats und Gruppen erhalten wollen und können definieren, welcher Ton dabei abgespielt wird. Das, so die Insider, deutet darauf hin, dass die Nachrichtenreaktionen bei WhatsApp schon bald verfügbar sein werden.

Diese Funktionen kommen 2022

Die neue Emoji-Funktion ist nur der Anfang. Dieses Jahr plant WhatsApp-Mutter Meta eine Reihe weiterer neuer Features. Wir geben dir hier einen Überblick und liefern eine Vorschau darauf, was WhatsApp-Nutzer in diesem Jahr sonst noch erwartet. Neben einer Zeitreise-Funktion könnte das erste Mal in der Geschichte des Messengers auch Werbung erscheinen.