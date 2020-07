WhatsApp mit Update: Auf dieses Feature haben viele gewartet

Vielnutzer von WhatsApp nutzen den Messenger häufig auch am Rechner. Im Homeoffice oder Büro schreibt es sich am PC, Laptop oder Mac viel schneller als auf der kleinen Smartphone-Tastatur. Doch gerade wer abends in abgedunkelten Räumen sitzt, schwört bei Rechner und Smartphone auf den Dark Mode. Jetzt kannst du den Dark Mode endlich auch bei WhatsApp Web nutzen.

Du rufst dafür in deinem Browser WhatsApp Web auf. Auf der Seite klickst du oben links auf die drei Punkte untereinander und kommst so ins Menü. Unter Einstellungen und dem Unterpunkt Design kannst du dann zwischen dem klassischen hellen Design mit weißem Hintergrund und „Dunkel“ auswählen. Dunkel ist der Dark Mode, bei dem der Hintergrund in ein dunkles Grau getaucht wird. Die Schrift wird Weiß.

Jetzt weiterlesen WhatsApp Dark Mode: 3 Gründe, warum du ihn nutzen solltest

Weitere Features neu bei WhatsApp

Das aktuelle Update hält aber noch mehr neue Features bereit. So kannst du jetzt animierte Sticker in WhatsApp verwenden. Im Sticker-Store findest du das erste animierte Sticker-Set. Außerdem kannst du jetzt deine Kontaktdaten mit neuen bekannten austauschen, ohne dass du deine Rufnummer laut vorlesen musst. Dazu kannst du über QR-Codes entweder andere Kontakte hinzufügen oder zu deinem eigenen Kontakt einen QR-Code erstellen, den dein Gegenüber scannen kann. Tippe hierzu einfach in den Einstellungen auf das QR-Code-Symbol.

Außerdem neu: Wenn du dich in einem Gruppen-Videoanruf befindest, kannst du jetzt das Video eines Teilnehmers drücken und halten, um es zu vergrößern. Gruppen-Videoanrufe sind ebenfalls erst seit Kurzem möglich.

Sprachnachrichten in Schriftform

Eine andere nette Funktion für alle Leute, die Sprachnachrichten bekommen aber sie nicht abhören wollen, haben wir gerade erst in einer weiteren Meldung vorgestellt. Über eine zusätzliche App kannst du die Nachrichten in Text umwandeln lassen. Mehr dazu liest du in der entsprechenden Meldung.