Neue WhatsApp-Funktion ist da: So bekommst du sie

Wenn es um neue Funktionen geht, ist WhatsApp eher sparsam. Viele Nutzer anderer Messenger wie Telegram oder Signal sind der Meinung, dass WhatsApp im Funktionsumfang der Konkurrenz meilenweit hinterherhänge. Vor wenigen Tagen hat die Facebook-Tochter aber gleich fünf neue Funktionen angekündigt.

Neben dem Dark Mode für WhatsApp Web, der bereits verfügbar ist, kommen nun auch die animierten Sticker auf dein Smartphone. Wenn du sie in deinem Messenger an deine Freunde verschicken möchtest, solltest du zunächst überprüfen, ob du die neueste Version installiert hast. Dafür suchst du am besten im Google Play Store oder Apple App Store nach WhatsApp und schaust, ob eine Aktualisierung verfügbar ist. Sollte das nicht der Fall sein, dürfte deine installierte Version die neueste sein.

Hier findest du die animierten Sticker in WhatsApp

Möchtest du animierte Sticker via WhatsApp an deine Kontakte verschicken, musst du zunächst ein entsprechendes Sticker-Pack installieren. Dazu musst du einen beliebigen Chat öffnen und neben dem Texteingabefeld auf das Emoji tippen. Anschließend siehst du ganz unten in der Leiste neben dem Emoji- und GIF-Icon auch jenes für Sticker.

Tippst du darauf, bist du bereits im richtigen Bereich. Nun musst du nur noch auf das + Symbol tippen und kannst animierte Sticker installieren. In der Liste werden aber auch Sticker angezeigt, die nicht animiert sind. Die animierten erkennst du an dem Play-Button neben dem Namen des Sticker-Packs.

→ WhatsApp: 15 Tipps und Tricks, die nicht jeder kennt

So bekommst du weitere Sticker-Packs

Wischst du in der Liste nach ganz unten, kommst du zu dem Button „Weitere Sticker“. Nutzt du ein Android-Smartphone, führt dich der Button in den Play Store. Ob Superhelden, Schauspieler, Simpsons oder Spongebob: Du bekommst hier eine Liste mit Apps angezeigt, die allesamt neue Sticker in dein WhatsApp bringen. Animierte Sticker von anderen Anbietern außer WhatsApp selbst, gibt es bislang aber kaum. Das dürfte sich in den kommenden Wochen aber ändern.