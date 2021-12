WhatsApp-Grüße vom Nikolaus? So machst du deinen Liebsten eine Freude

Eine Nikolaussocke voll mit Süßigkeiten, Nüssen und Orangen ist Tradition. Auch kleine Geschenke werden am 6. Dezember an Kinder und Familie verteilt. Doch du kannst noch eins obendrauf setzen und einen persönlichen Gruß vom Nikolaus für deine Kinder, Freunde, Verwandten und Co. bestellen. Das geht nicht per Post – wie beispielsweise, wenn Kinder den Wunschzettel an das Christkind schicken –, sondern ganz digital per WhatsApp.

Gruß vom Nikolaus: So bekommst du deinen ganz persönlichen Gruß

Der „Nikolaus-Service“ kommt vom Bistum Essen und kann von jedem in Anspruch genommen werden, der will. Der Nikolaus ist der modernen Zeit angepasst und hat somit eine eigene Nummer, über den du den Gruß bestellen kannst. Du bekommst dann entweder eine Text- oder Sprachnachricht oder sogar ein Selfie vom Nikolaus zurück. Voraussetzung ist, dass du WhatsApp, Signal, Telegram oder Threema auf deinem Handy installiert hast und nutzt. Einsendeschluss ist Freitag, der 3. Dezember, um 24 Uhr.

Das musst du beachten

Sende an die Nummer „0160 927 923 79“ eine Nachricht, dass du einen Gruß vom Nikolaus haben möchtest. Wichtig ist: Überlege dir vorher, wem du mit der Nachricht eine Freude machen willst. Denn in deine Bestellung muss das Stichwort „Kind“, „Erwachsener“, „Freundeskreis“ oder „Arbeitskollege“ hinterlegt sein, damit der Nikolaus seinen Gruß passend formulieren kann. Danach schickt man dir bis spätestens Sonntagmittag den entsprechenden Gruß zurück, sodass du die Nachricht an deine Wunschperson am Nikolaustag als Überraschung weiterleiten kannst.

Wenn du die Frist verpasst oder zusätzlich noch einen lieben Gruß zum Nikolaus am 6. Dezember hinterherschicken willst, haben wir ebenfalls Inspiration für dich. In unserem Ratgeber findest du jede Menge schöne und lustige Sprüche, Gedichte und mehr samt Emojis, die du einfach kopieren und per WhatsApp und Co. verschicken kannst.