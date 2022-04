WhatsApp: Geheime Details zur neuen Umfrage-Funktion aufgedeckt

WhatsApp will den Messenger dieses Jahr derart verändern wie noch nie in seiner Geschichte. Erst Ende März haben die Entwickler mehrere neue Abhör-Funktionen freigeschaltet. Doch das war nur der Anfang. Für 2022 plant man eine ganze Reihe neuer Funktionen. Mark Zuckerberg hat erst gestern 7 neue Funktionen angekündigt. Dazu gehören ein neuer Gruppen-Modus und das von vielen Nutzern heiß erwartete Emoji-Feature. Und nun sind auch noch geheime Details zu einer Funktion aufgetaucht, mit der Nutzer des Messengers zu Meinungsforschern werden.

WhatsApp will Gruppen-Chats besser machen

Wer kennt es nicht: In Gruppen-Chats bei WhatsApp geht es oft drunter und drüber. Dabei kann so manche wichtige Diskussion schon mal untergehen. Zwar gibt es einen Trick, mit dem du wichtige Nachrichten speichern kannst, aber offenbar ist das WhatsApp nicht genug. Eine neue Funktion soll Gruppen-Chats aufräumen.

Die gut informierte Website Wabetainfo hat neue Details zu einer Umfrage-Funktion aufgedeckt. Das Prinzip des Features ist einfach: Trifft man sich etwa mit den anderen Mitgliedern einer WhatsApp-Gruppe zu einem Abendessen, kann man demnächst einfach per Umfrage herausfinden, wo man sich treffen soll. Oder es steht ein Kinobesuch an. Um sich nicht erst an der Kinokasse über den Film einig zu werden, lässt sich bald bei WhatsApp eine Frage und mehrere Antwort-Möglichkeiten eingegeben.

So sieht die neue Funktion aus

Zwar befindet sich die Umfragefunktion noch in einer frühen Phase der Entwicklung. Dennoch ist ein erstes Bild aufgetaucht, das zeigt, wie die Funktion am Ende aussehen könnte.

So sieht die Umfragefunktion bei WhatsApp aus

Nachdem man als Gruppenmitglied eine der Antwortmöglichkeiten angetippt hat, kann man diese auf den Button „Vote“ abschicken. Noch ist offen, ob man auch mehrere Antwortmöglichkeiten auswählen kann und ob die Ergebnisse nur dem Gruppen-Admin angezeigt werden oder für alle Mitglieder sichtbar sind.