WhatsApp: Diese neue Funktion wird den Messenger radikal verändern

Ob Nachrichten, die sich nach 90 Tagen automatisch löschen, Bilder und Videos, die der Kontakt nur einmal ansehen kann oder die Verbesserung der Fotoqualität: Bei WhatsApp rollt eine neue Funktion nach der anderen vom Band. Offenbar sehen sich die Macher des hierzulande beliebtesten Messengers unter Druck und wollen den Anschluss zu Signal, Telegram und Co. nicht verlieren. Das zeigt nun auch diese Funktion, die die Kommunikation über WhatsApp definitiv verändern wird.

WhatsApp reagiert mit Reaktionen

Unterhaltungen in WhatsApp verlaufen oft ähnlich: Jemand schreibt dir eine Nachricht, die oftmals keine Antwort bedarf. Allerdings will man seinem Kontakt zeigen, dass man diese zur Kenntnis genommen hat. Als Antwort folgt meist ein Emoji. Das weiß offenbar auch WhatsApp selbst, weshalb man nun Nachrichtenreaktionen testet. Doch was bedeutet das?

Statt mit einem Emoji zu antworten wirst du künftig eine Nachricht eines Kontakts mit einer Reaktion beantworten können. Damit greift WhatsApp das auf, was es bei Facebook, dem Facebook Messenger oder Instagram auch schon lange gibt. Hier lassen sich Nachrichten mit Emojis markieren. Bedarf es also keine Antwort auf eine Nachricht, kannst du sie einfach mit einem Daumen nach oben, einem Herz oder einem lachenden Emoji reagieren. So sieht dein Kontakt, dass du seine Nachricht gelesen hast und kann anhand der Reaktion sehen, wie deine Meinung dazu ist.

So könnte die neue Funktion aussehen

Wann WhatsApp die Reaktionen auf Nachrichten für alle Nutzer einführen wird, ist noch offen. Laut des stets gut informierten Blogs Wabetainfo sind die ersten Tests dieser Funktion gerade erst angelaufen. Doch bereits heute ist klar: Die Reaktionen werden wir Weise, wie wir über WhatsApp kommunizieren, radikal verändern. Denn statt mit einem Text zu Antworten oder nach einem passenden Emoji als Reaktion zu suchen, werden wir einfach mit einer Reaktion auf Nachrichten im Chat reagieren können. Das geht deutlich schneller und spart auf Dauer enorm viel Zeit.

Welche Reaktionen es geben wird, ist ebenfalls noch unklar. Orientiert man sich aber an den Reaktionen aus dem Facebook Messenger, dürften ein Herz, ein Daumen nach oben, ein lachender, überraschter sowie trauriger und wütender Emoji als Reaktion zur Verfügung stehen. Vorstellbar ist auch, dass sich die Reaktionen – ähnlich wie im Messenger – auch in WhatsApp den eigenen Vorlieben anpassen lassen.