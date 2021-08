WhatsApp gibt dir 90 Tage, danach werden Nachrichten gelöscht

Anfang August schaltete WhatsApp eine Funktion frei, die Bilder und Videos automatisch löscht. Markierst du ein Foto vor dem Verschicken mit einer „1“, kann dein Kontakt dieses nur ein einziges Mal sehen. Anschließend löscht WhatsApp das Bild. Hier zeigen wir dir, wie genau das funktioniert. Nun kommt eine weitere Funktion auf alle Nutzer des beliebten Messengers zu.

WhatsApp löscht deine Nachrichten: Du bekommst die Wahl

Seit geraumer Zeit kannst du in einzelnen Chats oder Gruppen „Selbstlöschende Nachrichten“ einschalten. Wenn du diese Option aktivierst, bleiben Nachrichten, die du an deinen Kontakt oder in eine Gruppe schickst, sieben Tage im Chat. Anschließend verschwinden sie automatisch. Das kann jedoch zu Problemen führen. Hat man sich etwa via Messenger mit jemandem verabredet und möchte noch mal nach der Adresse oder Uhrzeit sehen, ist die Nachricht womöglich nicht mehr vorhanden. Anscheinend hat WhatsApp nun auch selbst erkannt, dass sieben Tage für so manche Nachricht ein zu kurzer Zeitraum sind.

Aus diesem Grund planen die Entwickler weitere Zeiträume zu definieren. Schon bald sollen alle Nutzer des Messengers die Möglichkeit bekommen, Nachrichten mit einem Ablaufdatum von 24 Stunden, 7 oder 90 Tagen zu bekommen. In den Einstellungen stehen dir dann diese drei Optionen zur Verfügung. Entscheidest du dich also für 90 Tage, wird WhatsApp deine verschickte Nachricht an einen Kontakt erst nach Ablauf dieser Frist löschen. Bis dahin bleiben die Nachrichten les- und durchsuchbar.

Wann sind selbstlöschende Nachrichten sinnvoll?

Vor Kurzem erst hat WhatsApp die Möglichkeit geschaffen, seine Chats vom iPhone auf ein Android-Smartphone umzuziehen. Offenbar sind Nutzern des Messengers also verschickte Nachrichten und Bilder, auch wenn sie weit in der Vergangenheit zurückliegen, so wichtig, dass sie sie mitnehmen wollen. Warum also sollte man Nachrichten verschicken, die nach einer bestimmten Zeit aus dem Chat-Verlauf verschwinden?

Schickt man jemandem etwa eine Konto-Verbindung, oder dem Partner Zugangsdaten zu bestimmten Logins, kann es durchaus sinnvoll sein, dass diese Nachrichten nach kurzer Zeit aus dem Chatverlauf verschwinden. Dennoch kann man sich nicht darauf verlassen, dass die Nachrichten für immer gelöscht sind. Denn der Kontakt kann – trotz Selbstzerstörungsmechanismus – einen Screenshot machen und die Nachricht so dauerhaft abspeichern.