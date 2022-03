WhatsApp bekommt eine Pause-Funktion: Das steckt dahinter

WhatsApp hat sich für 2022 viel vorgenommen. Diese 10 neuen Funktionen befinden sich derzeit in der Entwicklung und sollen Schritt für Schritt im Messenger integriert werden. Mit der neuen Emoji-Funktion, zu der erst vor Kurzem erste Bilder aufgetaucht sind, sollte alles beginnen. Doch während die Emoji-Reaktionen noch auf sich warten lassen, befindet sich eine andere Funktion kurz vor der Freischaltung.

Pause-Funktion in WhatsApp

Wer bei WhatsApp Sprachnachrichten aufnimmt und sie verschickt, kennt es. So musste man sie bislang an einem Stück einsprechen. Gedanken während des Sprechens zu sortieren und Überlegungen anzustellen, was man seinem Kontakt auch noch sagen muss, führen jedoch meist zu Sprechpausen. Dadurch werden Sprachnachrichten länger, als sie sein müssten. Nicht zuletzt deshalb hat WhatsApp vor Kurzem die Möglichkeit geschaffen, sie mit 1,5-facher oder gar doppelter Geschwindigkeit abzuspielen. Hier zeigen wir dir, wie das funktioniert.

→ WhatsApp-Status: Der Inkognito-Trick für die heimliche Observation

Doch nun hat WhatsApp eine weitere Lösung für das Problem. So kannst du einfach die Pause-Taste drücken, wenn du eine Sprachnachricht aufnimmst. Hast du während des Einsprechens deine Gedanken sortiert, kannst du die Aufnahme anschließend einfach fortsetzen. Im Anschluss daran hast du die Möglichkeit die Sprachnachricht noch einmal anzuhören, zu verschicken oder doch zu löschen. Noch befindet sich die Funktion in der Testphase, wie der stets gut informierte Blog WabetaInfo berichtet. Jedoch steht sie kurz vor der Veröffentlichung für Nutzer von Android-Handys und dem iPhone.

15 Tricks für den Messenger, die nicht jeder kennt

Wann WhatsApp diese Funktion freischalten wird, ist noch nicht bekannt. Doch bis es so weit ist, kannst du dir unsere 15 Tipps und Tricks zu WhatsApp ansehen, die nicht jeder kennt. Oder wusstest du, dass man die blauen Haken austricksen und Gruppen auch heimlich verlassen kann? Zudem zeigen wir dir, wo du die geheime Tagebuch-Funktion findest und wie du sie aktivierst.