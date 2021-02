VW Golf 8 muss in die Werkstatt: Rückruf wegen Software-Problemen

Wirft man in diesen Tagen einen Blick in die Rückruf-Datenbank des ADAC, fällt eines sofort auf: Beim VW Golf 8 läuft es aktuell wie schon im Jahr 2020 aufgrund von Softwareproblemen nicht rund. Gleich sieben Modelle des Kassenschlagers müssen in die Werkstatt. Neben dem Basismodell betreffen die neu identifizierten Schwierigkeiten auch die Golf-8-Ausführungen Alltrack, R, Variant, GTD, GTI und GTE. Es handelt sich um einen von Volkswagen freiwillig und aus Servicegründen ausgerufenen Rückruf. Er ist nicht sicherheitsrelevant und taucht deswegen auch nicht in der Rückruf-Datenbank des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) auf. Doch was ist überhaupt konkret passiert?

Golf 8: Infotainmentsystem bereitet Probleme

Der Anlass für den Rückruf liest sich auf den ersten Blick nicht sonderlich dramatisch. „Softwareupdate / Hardwareaustausch für eine stabilere Funktionsweise des Infotainment-Systems“ ist dort zu lesen. Das klingt nach einer Lappalie. Doch tatsächlich dürften die auftretenden Probleme schon bei so manchem Golf-Fahrer für Frust und Ärger gesorgt haben. Denn das Fehlerbild erweist sich als ziemlich einschneidend. Und es wird dem Ruf des VW Golf, ein Premium-Modell in der Kompaktklasse zu sein, alles andere als gerecht.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge kämpft das Infotainment-System des Golf 8 nämlich mit so schwerwiegenden Problemen, dass zum Beispiel ein Totalausfall während einer Navigation möglich ist. Auch andere Anzeigen auf dem zentriert angeordneten Bildschirm können komplett ausbleiben. Zum Beispiel die Übertragung eines Bildes von der Rückfahrkamera, heißt es etwa in einem Bericht vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch ein Ausfall der Klimaanlage sei möglich. Ursache soll ein defektes Steuergerät sein.

Unter anderem die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ hatte in ihrem Fahrbericht zum Golf 8 von dem Problem berichtet. Erschwerend kommt hinzu: Es bringt nichts, den Wagen kurz aus- und wieder einzuschalten. Vielmehr tritt das Fehlerbild erst dann nicht mehr auf, wenn betroffene Fahrzeuge des Golf 8 über Stunden mit ausgeschalteter Zündung abgestellt werden.

Diese Autos sind betroffen

Betroffen sind alle Modelle des Golf 8, die zwischen September 2019 und 2020 gebaut wurden. Es soll sich dem Vernehmen nach um insgesamt 56.000 Fahrzeuge handeln. Davon fahren 26.000 in Deutschland und 30.000 in anderen europäischen Ländern. Seit Kalenderwoche 30 ausgelieferte Modelle des Golf 8 sind von dem Rückruf nicht betroffen, da sie bereits mit einer anderen Software ausgestattet sind.

Für betroffene Fahrer des Golf 8 ist die Maßnahme kostenlos. Sie erhalten für die Dauer der Reparatur ihres Autos einen Ersatzwagen. Im besten Fall dauert die Fehlerbeseitigung etwa fünf Stunden, teilweise aber auch länger. Dann nämlich, wenn die Mechaniker auch das betroffene Steuergerät austauschen müssen.

Obwohl der VW Golf ein überaus beliebtes Fahrzeug in Deutschland ist, steht die achte Generation unter keinem guten Stern. Denn schon im Mai 2020 wurde bekannt, dass Volkswagen die Auslieferungen seines Kompaktmodells stoppen muss. Auch damals waren Softwareprobleme der Grund.