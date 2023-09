Vorstoß: Sportschau und Bundesliga bald am späten Abend?

Es ist der ewige Kampf zwischen dem Pay-TV und dem Free-TV, nun geht er in eine neue Runde. Wenn ein Pay-TV-Anbieter die Rechte für die Live-Übertragung einer Sportart, etwa der Fußball Bundesliga, kauft, will er diese Rechte möglichst lange exklusiv haben. Sprich: Je länger du als Nicht-Kunde des Pay-TV-Anbieter keine Bilder im frei empfangbaren Streaming oder Fernsehen sehen kannst, desto höher ist die Exklusivität der Rechte. Das wiederum bedeutet für den Pay-TV-Anbieter, dass er vermeintlich mehr Abonnenten gewinnen kann. Und so wettert beispielsweise Sky schon seit Jahrzehnten gegen die Sportschau der ARD, die die Spiele der Bundesliga ab 18 Uhr am Samstag zusammenfasst. Das allerdings entspricht den Lizenzvorgaben der DFL, die die Rechte vergibt.

Sportschau parallel zum Topspiel

Nun steht die Vergabe einer neuen Rechteperiode vor der Tür. Wer zeigt die Bundesliga ab Sommer 2025 – und zu welchen Konditionen? Im Interview mit dem Medienmagazin DWDL machte sich nun Sky Sportvorstand Charly Classen dafür stark, dass die Bundesliga bei der Sportschau (oder einem anderen Programm) erst später am Samstag zu sehen sein soll. Die Forderung ist nicht neu, wohl aber die Argumentation. „Das jetzige Modell ist für den deutschen Fußballfan ausgesprochen unfreundlich. Das Topspiel der Woche und die „Sportschau“ werden zeitgleich ausgestrahlt“, beschreibt Classen die Lage am Samstag. „Es ist doch vollkommen verrückt, dass die DFL zwei ihrer wichtigsten Produkte parallel laufen lässt. Aus unserer Perspektive macht das sehr wenig Sinn.“

Seine Lösung ist so einfach wie selbstlos: „Eine Sportschau am späteren Abend wäre eindeutig besser.“ Er gab aber auch zu, dass aus der Sicht von Sky das Pay-TV auch vorrangig behandelt werden sollte. „Denn die Pay-TV-Partner finanzieren über 80 Prozent der Rechnung“, so der Sky-Manager. Sky wolle auch bei der kommenden Rechtevergabe der Fußball-Bundesliga der größte Partner der DFL bleiben. Die Vergabe der Rechte findet 2024 statt. Aktuell teilen sich im Wesentlichen Sky und DAZN die Rechte für die Live-Übertragung. Sky zeigt die komplette 2. Bundesliga und die Spiele der ersten Liga am Samstag. DAZN überträgt alle Erstliga-Spiele am Freitag und Sonntag. Als Fußballfan brauchst du somit zwei teure Abos, wenn du alle Spiele sehen und deinen Verein verfolgen willst.