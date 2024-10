Sie sind immer wieder ein Ärgernis: Anrufe, die einen auf dem Handy belästigen. Mal sind es Spam-Anrufe mit Werbung, mal Meinungsumfragen und immer öfter aber auch Betrüger. Sie wollen entweder an deine Daten oder auf direktem Weg an dein Geld. Und das machen sie durchaus geschickt. Schon vor Monaten machten die Experten von Clever Dialer darauf aufmerksam, dass insbesondere niederländische Telefonnummern durch Telefon-Spam auffallen. Sie versuchen, ahnungslose Bürgerinnen und Bürger am Telefon abzuzocken. Das hatte sich den Monat August über fortgesetzt. Jetzt aber scheint der Trend langsam zu verblassen. Was wie eine gute Nachricht klingt, offenbart aber eine andere Tatsache: Im vergangenen Monat kam die Mehrzahl der Fake-Calls wieder aus Deutschland. Und mit Österreich melden sich neue Spammer zu Wort.

Viele Telefonnummern aus Österreich

Ganz konnten es unsere Nachbarn dann aber doch nicht lassen und lockten mit den bekannten Gewinnspielversprechen (+31 6 12539230) – aber erst auf Platz vier der Top 10 aus dem September. Auch aus Österreich haben Trickbetrüger zugeschlagen (+43 677 62016936, +43 677 64423153, +43 677 62016954) und manche Betroffene so sehr genervt, dass sie gleich Anrufe aller österreichischen Handynummern blockiert haben. Neu in den Charts sind Meldungen, wonach auch der gefährliche Vorwand mit dem Kryptobetrug am Hörer zum Einsatz kam (030 50931590).

Platz 1 ging aber an die Nummer 015215992032. Die Nummer erscheint bei vielen potenziellen Opfern immer und immer auf dem Display. Durch eine clevere Technik schaffen sie es, viele Anrufe zur gleichen Zeit zu machen. Offenbar schaffen sie es dabei, misstrauische Menschen auszusortieren. Die Anrufe stammen aus dem Vorwahlbereich des Ethno-Discounters Lycamobile und setzen darauf, dass du zurückrufst. Eine Bandansage gibt sich als deine Krankenkasse aus und sagt, du würdest Geld zurückbekommen. Folgst du der Aufforderung, die Taste 1 zu drücken, hast du einen Mitarbeiter am Telefon, der versucht, deine Daten zu erhaschen und verpassen dir am Ende eine neue Krankenkasse. Das rückgängig zu machen ist schwierig.

Die Spam-Charts erstellt die Seite cleverdialer.app monatlich. Dahinter verbirgt sich eine App für dein Smartphone, bei der du einerseits unseriöse Anrufer und Telefon-Spam melden kannst. Gleichzeitig blockiert sie für dich aber auch entsprechende bekannte Rufnummern direkt.

Weitere Nummern, die im vergangenen Monat auffielen: 0163-8385529, 01525-8299923, 0178-2554164, 069-957995975

Top 10-Spam-Nummern im August