Volvo: Jetzt kommt das E-Auto für Abenteurer

Vor ziemlich genau einem Jahr haben wir den Volvo EX30 im Test umfangreich auf die Probe gestellt. Der Kompakt-SUV leidet zwar unter Sparzwang, überzeugt aber mit einem guten Platzangebot auf den vorderen Plätzen und einer ordentlichen Ladeleistung. Ab dem späten Frühjahr 2025 gibt es das E-Auto in einer ganz neuen Version zu kaufen. Der Volvo EX30 Cross Country ist gemacht für das vollelektrische Abenteuer, verspricht der Hersteller. Neben einer robusteren Optik ist dann auch ein Allradantrieb nutzbar. Mehr noch: Du darfst dich auf ein um 19 Zentimeter höher gelegtes Fahrwerk und Unterfahrschutz freuen. Auf Wunsch ist sogar ein Dachkorb montiert.

Neues E-Auto von Volvo: Leistung satt für dein nächstes Offroad-Abenteuer

All das zeigt: Der Volvo EX30 Cross Country soll in erster Linie Menschen ansprechen, die mit ihrem Auto gerne auch mal abseits befestigter Straßen unterwegs sind. Oder regelmäßig in der Natur ihre Freizeit verbringen. Damit dabei neben dem Spaß auch der Komfort nicht zu kurz kommt, basiert das Offroad-Auto auf der Topausstattung Ultra und bietet mit 315 kW (428 PS) mehr als genug Leistung. Auch ein Panorama-Glasdach und eine 360-Grad-Parkkamera ist Teil der umfangreichen Serienausstattung. Soll es auf der Landstraße oder Autobahn mal schneller gehen: Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt laut Hersteller in 3,7 Sekunden.

Bereits für (fast) jedes Abenteuer: der Volvo EX30 Cross Country.

Im Gegensatz zum normalen Volvo EX30 musst du aber mit einem etwas höheren Verbrauch rechnen. Er liegt nach Herstellerangaben auf Basis der WLTP-Norm bei durchschnittlich 18,7 kWh/100 km. Das hat zur Folge, dass die WLTP-Reichweite mit der 64 kWh (netto) großen Batterie von Volvo mit nur 427 Kilometern angegeben wird. Die Ultra-Ausführung des klassischen EX30 kommt laut Hersteller bis zu 475 Kilometer weit. Stoßfänger vorn und hinten sind in mattem Grau gehalten.

Was kostet der Volvo EX30 Cross Country?

All das hat aber auch seinen Preis. Wer sich für den Volvo EX30 Cross Country entscheiden möchte, muss mindestens 57.290 Euro auf den Tisch legen. Das sind 2.000 Euro mehr als beim Basismodell. Dafür gibt es neben den oben bereits genannten Ausstattungsmerkmalen noch 19-Zoll-Felgen im Spezial-Design und mattgraue Verbreiterungen der Radhäuser. Und für Ausflüge im Winter darf natürlich auch eine Sitz- und Lenkradheizung nicht fehlen. Bei Bedarf ist auch das Ziehen eines 1.600 Kilogramm schweren Anhängers möglich. Käufer haben die Wahl zwischen vier Farben: Blau, Weiß, Schwarz und Grau. Für 2.990 Euro Aufpreis ist das sogenannte „Cross Country Experience Paket“ zu haben. Dann rollt der Wagen mit 18-Zoll-Leichtmetallrädern inklusive Schmutzfängern durchs Gelände und du kannst deine Outdoor-Ausrüstung in einem Dachkorb transportieren.