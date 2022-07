Volkswagen ID.Aero: Hier kommt der elektrische Passat (ID.7)

Mit dem ID.3 im Kompaktwagen-Segment und den SUV-Modellen ID.4 und ID.5 hat Volkswagen bereits unter Beweis gestellt, dass es der Konzern ernst meint mit der E-Mobilität. Jetzt kommt mit dem ID.Aero zum ersten Mal auch eine Limousine von Volkswagen als vollelektrischer Pkw auf den Markt. Zwar ist das Auto im Stile eines VW Passat, das später den Namen ID.7 tragen könnte, zunächst nur für den chinesischen Markt vorgesehen. Eine Variante für den europäischen Markt steht aber ebenfalls schon fest in den Strategiebüchern des Automobilkonzerns aus Wolfsburg.

Volkswagen ID.Aero: Elektrische Alternative zum VW Passat soll ab 2023 in Emden vom Band rollen

Das viertürige Serienmodell des ID.Aero soll künftig weltweit im volumenstarken Segment der gehobenen Mittelklasse angeboten werden. In der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2023 ist mit einer Einführung in China zu rechnen. Ebenfalls für 2023 plant Volkswagen den Start der Produktion eines europäischen Serienmodells in VW-Werk in Emden. Besonderheit: Der knapp fünf Meter lange Wagen soll dank seines aerodynamischen Designs in der Lage sein, rund 620 Kilometer nach WLTP-Norm zu fahren. Einen geringen Luftwiderstand möchte Volkswagen unter anderem über ein abfallendes Dach im Coupé-Stil erreichen.

Das jetzt präsentierte seriennahe Showcar des Volkswagen ID.Aero ist mit einer 77 kWh großen Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet. Details zur maximal möglichen Ladeleistung verriet Volkswagen bisher aber noch nicht. Klar ist aber, dass ein langer Radstand gepaart mit kurzen Überhängen im Innenraum für viel Platz sorgen soll. Auffällig sind auch die 22 Zoll großen Reifen, die im Stil einer Turbine gestaltet und bündig in die Radkästen integriert sind. Klassische Türgriffe werden von beleuchteten Touch-Flächen ersetzt. Auch das soll den Luftwiderstand reduzieren.

In der Seitenansicht sind die sehr kurzen Überhänge des VW ID.Aero unübersehbar.

Modernes Lichtdesign an der Front und am Heck

Unverwechselbar soll den ID.Aero zudem eine umlaufende, schmale LED-Lichtleiste links und rechts vom beleuchteten VW-Logo und oberhalb der LED-Matrixscheinwerfer machen. Die Lichtleiste wird optisch mit Unterbrechungen bis in die Heckpartie fortgeführt. Das Heck selbst hat einen auffälligen dunklen Lichtstreifen und LED-Rücklichtcluster mit Wabenstruktur. Das soll Exklusivität ausstrahlen.

Volkswagen ID. Aero in der Heckansicht mit auffälligem LED-Lichtdesign.

Ziel ist es, den neuen ID. Aero als neues Top-Modell in der ID.-Familie zu vermarkten. Und das wahlweise mit Heck- oder Allradantrieb mit einer Leistung von bis zu 299 PS. Einen Preis für den kommenden ID.7 hat Volkswagen aber noch nicht verraten. Er dürfte sich jedoch in der Basisvariante zwischen 50.000 und 55.000 Euro einpendeln.