Vodafone zahlt Stromrechnung nicht: Sendemast abgeschaltet! Das steckt dahinter

Es klingt wie der Anfang dessen, auf das man sich wegen steigender Strompreise einstellen muss: Wegen einer nicht bezahlten Stromrechnung ist ein Sendemast von Vodafone tagelang offline gewesen. Das berichtet das Branchenmagazin teltarif unter Berufung auf die „Badischen Neuesten Nachrichten“. Gleich mehre Monate sei die Rechnung für die Technik an dem Standort in einem Gewerbegebiet in Renchen nicht bezahlt worden. Tatsächlich hat die Abschaltung aber nichts mit den steigenden Strompreisen zu tun.

Nachdem die Oberkirchner Stadtwerke mehrfach bei Vodafone nachfragten und keine Zahlung erfolgte, schalteten die Stadtwerke den Strom letztlich ab. Dieser wird aber benötigt, damit die aktive Technik, die an jedem Sendemast steht, betrieben werden kann. Andernfalls kann weder ein Sendesignal produziert, noch können Daten ins Netz übertragen werden. Sofern keine umliegenden Sendemasten das Gebiet mit abdecken, heißt die Abschaltung für das betroffene Gebiet: Funkloch. So auch in diesem Fall.

Erst nachdem der Sendemast vergangenen Freitag vom Netz ging, kam dem Bericht zufolge Bewegung in die Sache, die Rechnung wurde beglichen und der Sendemast daraufhin am Dienstag wieder mit Strom versorgt.

Wie kam es zur nicht bezahlten Vodafone-Stromrechnung?

Vodafone hat, so berichtet teltarif weiter, den Betrieb des Mastes an eine andere Firma ausgelagert. Seitdem, so ist zu lesen, gebe es Probleme mit der Zahlungsmoral. Zu vermuten ist, dass es dabei um die inzwischen an die Börse gebrachte Vodafone-Tochter Vantage Towers geht. Sie vermietet die Standorte auf Sendemasten, die sie gebaut hat. Gleichzeitig arbeitet sie aber auch für Netzbetreiber am Ausbau und Betrieb der Netze und hat unter anderem einen Auftrag von 1&1 zum Aufbau des neuen Handynetzes bekommen.

Ein Vodafone-Sprecher teilte uns mit, die Ursache der nicht bezahlten Rechnung sei ein „Arbeitsfehler“. „Wir klären die Ursache aktuell auf und können uns für den Ausfall der Station nur entschuldigen. Wichtig für uns war, dass alle Kunden schnellstmöglich wieder am Netz sind.“ Die tatsächliche Ursache bleibt somit offiziell im Dunkeln. Denkbar ist, dass es unterschiedliche Auffassungen darüber gab, wer die Rechnung zu zahlen hat oder die Rechnung gar schlichtweg falsch adressiert war.

Der Sprecher machte aber auch deutlich: „So etwas kommt nicht häufiger vor.“ Gleichzeitig räumte er das ein, was vermutlich jeder aus seinem Arbeitsleben kennt: „Es ist aber natürlich nie komplett auszuschließen, da Arbeitsfehler nun mal passieren.“