Lange Zeit spielte die Nutzung von 5G in Deutschland kaum eine Rolle – das scheint sich nun zu ändern. „An immer mehr Stationen im Mobilfunknetz von Vodafone wird 5G stärker genutzt als LTE“, heißt es jetzt von Vodafone. Auch deutschlandweit nehme der Datenverkehr im 5G-Netz zu. Diese Entwicklung habe man besonders in den ersten beiden Monaten des Jahres bemerkt.

5G Standalone für 93 Prozent der Bevölkerung

Im Vodafone-Netz ist auf Wunsch der Kunden auch der Zugang zu 5G Standalone möglich. Vodafone hatte 5G Standalone (5G+) im vergangenen Oktober breitflächig für seine Kunden freigeschaltet. Es kommt ohne die Unterstützung des LTE-Kernnetzes aus und nutzt Frequenzen in den Bereichen 700 Megahertz, 1,8 Gigahertz und 3,5 Gigahertz. 5G Standalone verringert die Datenlaufzeiten spürbar – ideal für Gaming-Anwendungen oder zeitkritische Aufgaben. Allerdings: Für die meisten normalen Handynutzer sind diese Vorteile kaum spürbar.

Nach Angaben von Vodafone haben inzwischen 93 Prozent der Bevölkerung Zugang zu 5G Standalone. Dabei dürfte die Abdeckung des Netzes nach Haushalten gemeint sein – eine übliche Messgröße im Mobilfunkmarkt. Wer 5G Standalone nutzen möchte, kann den Zugang in der MeinVodafone-App kostenlos freischalten.

„Wir gehen davon aus, dass der 5G-Datenverkehr in zwölf Monaten bereits rund 30 Prozent des gesamten Datenaufkommens ausmachen wird“, sagt Vodafone-Technikchefin Tanja Richter am Rande des Mobile World Congress. Im vergangenen Jahr lag der Anteil bei etwa 15 Prozent. Das wäre eine Verdopplung des 5G-Anteils binnen eines Jahres – und das bei gleichzeitig weiterhin stark steigendem Datenverkehr im Netz.

Mittlerweile seien 95 Prozent aller von Vodafone verkauften Handys 5G-Smartphones. Rund 60 Prozent der Vertragskunden von Vodafone nutzen bereits ein 5G-fähiges Gerät. Allerdings unterstützen nicht alle dieser Smartphones 5G Standalone. Eine interessante Feststellung bei Vodafone: Wer ein 5G-Smartphone verwendet, bucht im Schnitt ein höheres Datenvolumen als ein Kunde ohne 5G-Gerät.

Weiterentwicklung von 5G geht weiter

Auf dem Mobile World Congress in Barcelona spielt die Weiterentwicklung von 5G eine große Rolle. „Mit jeder Innovation wird das 5G-Netz leistungsfähiger und effizienter“, sagt Technikchefin Tanja Richter. Verbesserte Stromsparfunktionen im Netz und auf dem Mobiltelefon, genauere Lokalisierung von Endgeräten, energieeffizientere IoT-Vernetzung und Grundlagen für die Integration von Satelliten sind nur einige der neuen Funktionen, die bereits in die Standardisierung von 5G eingeflossen sind oder noch kommen.

All diese Funktionen fasst die Branche unter dem Begriff 5G Advanced zusammen – ein Zwischenschritt auf dem Weg zu 6G, während parallel auch die Entwicklung von OpenRAN-Lösungen voranschreitet. Richter betont: „Das Potenzial von 5G ist noch lange nicht ausgeschöpft – 5G wird uns noch viele Jahre begleiten. Aber es ist wichtig, dass wir schon heute an den Grundlagen von 6G arbeiten, um den Weg für künftige Innovationen zu ebnen, die in den Mobilfunknetzen der Zukunft zum Leben erweckt werden.“