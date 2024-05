Schon immer war der Anbieter eazy bekannt dafür, eine Art Discounter im Kabelnetz zu sein. Für unter 20 Euro im Monat bekommst du hier einen Internetanschluss per Kabel, der zwar nicht extrem schnell ist, mit 20 Mbit/s im Downstream aber mehr bietet, als jeder DSL-Anschluss. Die Kosten: Mit 18,99 Euro monatlich überschaubar. Für noch 4 Euro monatlich mehr, also 22,99 Euro, bekommst du aktuell bereits 50 Mbit/s über diesen Anbieter. Kleine Einschränkung: Der Tarif gilt nur zwei Jahre lang, danach steigen die Kosten auf den mit Vodafone vergleichbaren Listenpreis von 39,99 Euro.

eazy kopiert das Vodafone-Prinzip

Doch es gibt noch eine weitere Besonderheit, die den Kollegen von teltarif.de aufgefallen ist. Entscheidest du dich für den Tarif eazy 50 für die genannten 22,99 Euro, so kannst du kostenlos den Fernseh-Startertarif TV Connect dazubuchen. Das Prinzip entspricht dem, das Vodafone selbst auch seit einiger Zeit für seinen Kabelanschluss anwendet. Buchst du Internet per Kabel über Vodafone, bekommst du – sofern Vodafone das TV-Signal in deinem Haus vermarkten darf – kostenlos das Kabelfernsehen dazu. Dabei handelt es sich nicht um das neue GigaTV, sondern um das reine TV-Signal aus dem Kabelnetz.

Zum Vergleich: Auch bei Vodafone beträgt der Listenpreis für den 50-Mbit/s-Tarif 39,99 Euro. In den ersten zehn Monaten zahlst du allerdings nur 9,99 Euro monatlich. Eine Flatrate in alle deutschen Netze ist bei beiden Anbietern inklusive. Rechnerisch zahlst du also bei Vodafone in den ersten zwei Jahren der Vertragslaufzeit 27,49 Euro. Bei eazy sind es nur 22,99 Euro. Nach zwei Jahren gibt es keinen preislichen Unterschied mehr.

In beiden Fällen sparst du gegenüber der Internetbuchung bei einem anderen Anbieter und der Buchung des reinen Kabel-TV-Tarifes TV Connect Start je nach Wohnung zwischen etwa 8 und 13 Euro.

Internet-Alternative ohne Kabel-TV: O2

Übrigens: Du kannst den Vodafone-Kabel-Anschluss auch als O2-Tarif buchen. Hier ist – zumindest offiziell – kein TV-Kabelanschluss enthalten, da du das IPTV-Produkt O2 TV buchen sollst. Der reine Anschluss ist dadurch günstiger. Der Listenpreis liegt bei 34,99 Euro monatlich. In den ersten 12 Monaten zahlst du nur 14,99 Euro, was einen rechnerischen Grundpreis in den ersten zwei Jahren von 24,99 Euro ergibt. O2 liegt damit in der Mindestvertragslaufzeit zwischen eazy und Vodafone und ist darüber hinaus jeden Monat 5 Euro günstiger. Technisch lässt sich das TV-Signal nur schwer unterbinden, wenn die Kabelleitung für Internet benötigt wird. Legal wäre die Nutzung allerdings nicht.

Jetzt weiterlesen Alternativen zu Vodafone: Internet per Kabel im Vergleich