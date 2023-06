Videospiele auf YouTube: Bald kannst du selbst spielen

Mit Stadia versuchte Google, Cloud Gaming massentauglich zu machen. Recht schnell stellte sich jedoch heraus, dass das Projekt aufgrund niedriger Spielerzahlen zum Scheitern verurteilt war. Im Rahmen der Abschaltung gab Phil Harrison jedoch bekannt, dass die Technologie hinter Stadia nicht verschwinden solle. Stattdessen wolle man versuchen, sie künftig in andere Projekte zu integrieren. Nun sind Informationen über einen internen Test bei Google bekannt geworden, die dies bestätigen könnten.

YouTube Playables

Das Wall Street Journal berichtete zuerst über YouTube Playables, nachdem eine interne E-Mail an Google Angestellte an die Öffentlichkeit gedrungen war. In der E-Mail wurden die Angestellten dazu aufgefordert, das neue Feature zu testen. Laut den Angaben des Wall Street Journals handelt es sich bei Playables um eine Funktion für die mobile YouTube App. Sowohl Android als auch iOS Spieler können mit Playables Spiele direkt in der App spielen und teilen. In mancher Hinsicht ähnelt das Konzept dem von Stadia, das auf leicht zugänglichem Cloud-Gaming basierte.

Allerdings ist noch nicht klar, welche Art von Spielen überhaupt angeboten werden sollen. Aktuell ist nur ein Spiel namens „Stack Bounce“ bekannt. In diesem Spiel müssen Spieler mit einem Ball Backsteine zerstören, ähnlich wie beim klassischen „Brick Breaker“. Das Spiel ist sehr simpel, doch in Zukunft könnten auch komplexere Handyspiele in der YouTube App verfügbar sein. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es dazu allerdings keine Informationen.

Was wissen wir bereits?

Aktuell ist leider noch nicht viel über das Projekt bekannt. In einer Stellungnahme gegenüber dem Wall Street Journal erklärte ein Sprecher für YouTube lediglich, dass Gaming im Fokus von YouTube liegt. Auch auf die Notwendigkeit von Experimenten wurde hingewiesen. Es könnte sich also bei YouTube Playables nur um ein Experiment handeln, das Nutzer nie zu Gesicht bekommen.

Offizielle Informationen zu YouTubes Plänen für das Playable Feature sind somit nicht bekannt. Tatsächlich wurde nicht einmal die Existenz des Features von offizieller Seite bestätigt. Die interne E-Mail scheint jedoch legitim zu sein und das Feature befindet sich vermutlich in einer internen Testphase.