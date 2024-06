Verbraucherschützer geben Tipps: Keine Chance für E-Bike-Diebe

Das E-Bike ist eine von vielen Alternativen zum Autofahren. Durch das Radfahren kannst du nicht nur lästige Staus und den alltäglichen Berufsverkehr vermeiden, sondern es fördert auch zugleich noch deine Gesundheit. Pedelecs werden immer beliebter, das beutet aber auch, dass Fahrräder häufiger gestohlen werden. Alleine im vergangenen Jahr wurden laut dem Gesamtverband der Versicherer (GDV) 150.000 versicherte E-Bikes gestohlen.

E-Bike: Das kannst du gegen Diebstahl machen

Stell dir vor, du stellst dein Fahrrad vor einem Supermarkt ab, kettest es sogar an und gehst für eine kurze Zeit einkaufen. Doch bei deiner Rückkehr ist dein Fahrrad spurlos verschwunden. Das Schloss selbst verhindert im Zweifel also den Diebstahl nicht. Doch was dann? Eine Möglichkeit, die potenzielle Diebe abschrecken kann, aber auch das Wiederfinden erleichtert, erklärt Finanz- und Versicherungsexperte, Erk Schaarschmidt in einem Interview mit der Verbraucherzentrale Brandenburg.

Er erklärt darin, dass eine Codierung am Fahrrad, die sich am Rahmen deines E-Bikes befindet, Dieben das Leben schwerer macht. Die Nummer „ist immer einer Person zugeordnet.“ Jedoch reicht es nicht, nur eine Nummer im Rahmen des Pedelecs einzugravieren.

Schaarschmidt fügt hinzu, dass es wichtig ist, noch einen Personalausweis oder Reisepass sowie einen „Nachweis über die Eigentumsverhältnisse“ zu besitzen. Anhand dieser Dokumente kannst du im Falle eines Diebstahls beweisen, dass das Fahrrad rechtlich in deinem Besitz ist. Als Nachweis genügt bereits der Kaufvertrag, wo auch die Rahmennummer vermerkt ist. Schaarschmidt betont: „In jedem Fall ist es sinnvoll, Kaufbelege aufzubewahren, nicht nur für die Codierung, sondern auch für eine eventuelle Schadenmeldung bei der Versicherung.“

Wo kannst du die Nummer nachtragen?

Eine Codierung kann aus bis zu 18 Zahlen bestehen. Das Eingravieren der Ziffern kann nach dem Kauf nachgeholt werden. Die Polizei, der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und auch Fahrradläden können die Nummer in den Rahmen deines E-Bikes eingravieren. Eine Codierung ist dabei meist kostenlos.