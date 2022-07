Unfassbar: E-Auto-Hersteller drosselt Reichweite und will 4.500 Dollar, um sie wieder freizugeben

Vor Kurzem sorgte BMW für Aufsehen. So müssen einige Besitzer von Autos des bayrischen Herstellers nun für Funktionen zahlen, die bereits in ihren Fahrzeugen integriert sind. BMW-Fahrer, die im Winter die Sitzheizungs-Funktion nutzen möchten, sollen jetzt ein Abonnement in BMWs ConnectedDrive Store abschließen. Die Kosten dafür: 17 Euro pro Monat. Und wenn du denkst, dass dies bereits Abzocke ist, kennst du den folgenden E-Auto-Fall noch nicht.

Reichweite gekappt, E-Auto gedrosselt

Stell dir vor, du kaufst ein gebrauchtes, knapp zehn Jahre altes E-Auto, das eine Reichweite von 460 Kilometern hat. Anschließend drosselt der Hersteller die Batterie aus der Ferne, sodass du rund 130 Kilometer weniger weit kommst. Doch genau das ist jetzt im US-Bundesstaat North Carolina passiert.

→ Tesla: Hat sich der E-Auto-Hersteller verzockt? Elon Musk macht sich Sorgen

Ein Mann hat ein Tesla Model S gekauft, Baujahr 2013. Er ist der dritte Besitzer. Einige Jahre zuvor wurde die Batterie ersetzt. Da Tesla zu dem Zeitpunkt kein 60er-Batteriepack zur Verfügung stand, baute man ein 90er-Batteriepack ein. Die größere Batterie hat zur Folge, dass die Reichweite höher ausfiel, als der Neuwagen eigentlich bot. Nachdem viele Jahre vergingen und das gebrauchte E-Auto zum dritten Mal den Besitzer gewechselt hatte, meldete sich Tesla bei dem Käufer.

Man habe bei einem Update einen Konfigurationsfehler in seinem Fahrzeug gefunden. Die Problemlösung besteht darin, dass das Auto auf S-60-Niveau gedrosselt wird. Das heißt: Trotz größerer Batterie dürfe der Mann nur so weit fahren, wie es die kleinere, originale Batterie zugelassen hätte. Also, 129 Kilometer weniger. Doch das ist noch längst nicht das Ende dieser absurden Geschichte.

Hersteller verlangt Lösegeld, um Reichweite wieder freizugeben

Der Tesla-Besitzer brachte sein E-Auto in eine unabhängige Tesla-Werkstatt. Der Inhaber, Jason Hughes, hatte die Reichweite auf den alten Stand gebracht. Doch da hat er die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Denn Tesla hat die Reichweite aus der Ferne per Update einfach wieder zurückgesetzt und reduziert. Als der Besitzer bei Tesla anruft und die Einstellung fordert, mit der er das E-Auto gekauft hat, antwortet man ihm: „Wir können sie für 4.500 Dollar freischalten.“

→ Tesla am Pranger: Manipulation und Erpressung – Ging Elon Musk einen Schritt zu weit?

Der Inhaber der Tesla-Werkstatt gibt bei Twitter seine Meinung zu der Geschichte kund. „Ehrlich gesagt, ist das ziemlich beschissen. Der Käufer konnte nicht wissen, dass Tesla dies tun würde. Sie haben ihn im Grunde ausgeraubt und fordern ein Lösegeld, um zurückzubekommen, was er vorher hatte. Das ist einfach falsch“, schreibt Hughes.

Immer wieder am Pranger

Bereits im November des vergangenen geriet Tesla in die Schlagzeilen. So liefert der E-Auto-Hersteller Fahrzeuge ohne Funktionen aus, für die Kunden bezahlt haben. Mehr noch: Man informiert seine Käufer noch nicht einmal über die Beschneidung hinsichtlich der Ausstattung. Im Februar 2022 ist es wieder passiert. Tesla hat in Deutschland zig tausende Elektroautos ausgeliefert, ohne die Käufer darüber zu informieren, dass Bauteile fehlen. 13.500 deutsche Autokäufer wurden einfach hereingelegt.

→ Autohersteller wollte verkaufte E-Autos aus der Ferne abschalten

Während Tesla-Fans den Autobauer immer wieder in Schutz nehmen, nimmt dieser sich Sachen heraus, die sich kaum ein anderes Unternehmen traut. Doch bei den meisten Tesla-Fahrern dürfte auch die Drosselung der Reichweite aus der Ferne und die Forderung von Lösegeld den Autobauer kaum Sympathiepunkte kosten. Warum auch immer.