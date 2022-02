Tesla lügt schon wieder: Tausende Kunden in Deutschland reingelegt

Bereits im November des vergangenen Jahres sorgte Tesla für Wirbel. So liefert der E-Auto-Hersteller Fahrzeuge ohne Funktionen aus, für die Kunden aber bezahlt haben. Mehr noch: Man informiert seine Käufer noch nicht einmal über die Beschneidung hinsichtlich der Ausstattung. Und nun ist es wieder passiert. Tesla hat in Deutschland zig tausende Elektroautos ausgeliefert, ohne die Käufer darüber zu informieren, dass Bauteile fehlen.

Deshalb belog Tesla seine Kunden

Der Chipmangel hat auch die Automobilindustrie im Würgegriff. So musste etwa Mercedes bekannt geben, dass man nicht alle Neuwagen mit der kompletten technischen Ausstattung ausliefern könne. Betroffene Kunden bietet man jedoch einen reduzierten Preis an. Selbst eine Stornierung ist möglich, wenn man das Auto nicht mehr haben möchte. Anders läuft das bei Tesla ab. Der Konzern von Elon Musk verzichtet ebenfalls auf Bauteile, kommuniziert das seinen Kunden allerdings nicht. Dem Spiegel liegen geheime Chatprotokolle vor, die das belegen.

→ Tesla enttäuscht: Das größte Versprechen löst sich in Luft auf

Demnach habe Tesla in seinem Werk in Shanghai an mehreren zehntausend Autos das Steuergerät, das autonomes Fahren möglich machen soll, ganz einfach weggelassen. Während andere Autobauer aufgrund der Chipkrise die Fertigung herunterfahren, wollte Tesla nicht von seinen Zielen abweichen. So hat man 65.000 E-Autos der Reihen Model 3 und Model Y zwischen Ende Dezember 2021 und Mitte Februar 2022 ohne das Steuergerät nach Europa gebracht. Davon wurden dem Spiegel zufolge 13.500 nach Deutschland geliefert.

Zwar hat das fehlende Steuergerät keinen Einfluss auf die Sicherheit der Elektroautos. Allerdings verspricht Tesla bereits seit sechs Jahren, dass man verkaufte Modelle – sobald Technologie und Gesetzeslage es erlauben – mit einem Update zum autonomen Fahren aufrüsten möchte. Ganz ohne Werkstattbesuch. Doch für 13.500 Deutsche wird dieser Traum nie in Erfüllung gehen. Außer, Tesla rüstet das Steuergerät nach, sobald die Chipkrise als beendet gilt. Da man aber seine Kunden nicht über das Fehlen des Steuergeräts informiert hat, wird man sie vermutlich auch nicht darüber in Kenntnis setzen, dass sie sich demnächst ein solches kostenfrei nachrüsten lassen dürfen. Das Kraftfahrt-Bundesamt habe den US-Autobauer um eine Stellungnahme gebeten, heißt es in dem Bericht des Spiegels.