Überraschung: Spiele-Hit wird zum Film – erster Trailer enthüllt

Das Open-World-Spiel „Minecraft“ gehört zu den meistverkauften Games überhaupt. Bis zu heutigem Zeitpunkt wurde es rund 300 Millionen Mal verkauft. „Minecraft“ ist ein wahrer Gaming-Hit. Die nächste Etappe ist ein Film. Aber wie ist es, wenn echte Menschen in das Millionenfach verkaufte Spiel eingesogen werden?

Minecraft-Film: Worum geht es?

Schon vor einigen Monaten kursierten skurrile Bilder von den Dreharbeiten des Films im Internet und jetzt haben die Film-Studios Warner Bros. einen ersten Trailer zur Videospielverfilmung „A Minecraft Movie“ veröffentlicht. Garrett Garrison, auch „The Garbage Man“ genannt, gespielt von Jason Momoa, Henry (Sebastian Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) und Dawn (Danielle Brooks) sind vier Außenseiter. Als sie durch ein Portal in eine völlig fremde Welt gezogen werden, stellt das ihr Leben von jetzt auf gleich um.

Die vier befinden sich in einem Land, das sie so noch nie zuvor gesehen haben. Es ist eine Fantasiewelt, in der es nur so von kubischen Baukörpern wimmelt. Doch um den Weg zurück in die Realität zu finden, müssen sie sich durch das unerforschte Fantasie-Land kämpfen. Zur Besetzung des Gaming-Blockbusters zählen neben Jason Momoa, Sebastian Eugene Hansen, Emma Myers, Danielle Brooks, auch Jack Black, Jennifer Coolidge, Steve Carell, Katie McKinnon und viele mehr.

Hier kannst du dir den Trailer zum Film „A Minecraft Movie“ anschauen:

„A Minecraft Movie“: Wann erscheint der Fantasy-Blockbuster?

Aufgrund von zahlreichen Änderungen wurde die Umsetzung immer wieder aufs Neue verschoben. Erst im Juni 2022 hat Regisseur Jared Hess die Produktion übernommen. Bis der Blockbuster auf den großen Kinoleinwänden der Welt erscheint, müssen sich Fans trotzdem ein wenig gedulden. Hierzulande kannst du dir das Fantasy-Abenteuer erst am 3. April 2025 anschauen. In den USA feiert der Film zwei Tage später, am 5. April nächsten Jahres, seine Premiere.

Ursprünglich war die Veröffentlichung bereits vor rund sechs Jahren angesetzt. Danach wurde sie um etwa ein Jahr verschoben, auf Mai 2019, und dann ein weiteres Mal auf März 2022.