Platz 1 auf Netflix: Dieser Film enttäuscht Zuschauer

Am 30. August dieses Jahres ist auf Netflix ein neuer Horrorfilm erschienen. Der Exorzismus-Horrorfilm, welcher den Titel „The Deliverance“ trägt, belegt aktuell in 46 Ländern, darunter auch in Deutschland, den ersten Platz der Netflix-Film-Charts. Zwar ist der von Netflix produzierte Horrorfilm zurzeit Spitzenreiter, jedoch kann er das Publikum nicht so ganz überzeugen. Einige Filmkritiker sind ebenfalls nicht gut auf den Exorzismus-Film zu sprechen.

„The Deliverance“: Horrorfilm wird schlecht bewertet

Die Entertainment-Plattform IMDb führt wohl die bekannteste Datenbank für Filme und Serien. Interessant an dem Portal ist ihre Bewertungs-Funktion. Jeder User kann eine Bewertung angeben. Schlussendlich wird dann die Durchschnittsbewertung angezeigt. Auf Basis von Nutzerbewertungen lassen sich dann die beliebtesten Filme und Serien der Welt ausfindig machen. Mit insgesamt nur 5,1 von 10 Sternen wurde „The Deliverance“ bewertet. Zum Vergleich: Nutzer haben den Exorzismus-Horrorfilm „The Conjuring – Die Heimsuchung“ mit 7,5 von 10 Sternen bewertet.

Auch auf Rotten Tomatoes, ebenfalls eine Entertainment-Bewertungsplattform, liegt die Zuschauer-Wertung bei 53 Prozent. Die Kritiker-Bewertung ist mit 30 Prozent noch negativer ausgefallen. Kevin Maher, ein Kritiker der britischen Times, betont: „Die Intention ist goldrichtig und zeugt von einem Filmmacher, der sich einem verstaubten Genre mit Originalität und Verve nähert, auch wenn ‚The Deliverance‘ schließlich in oberflächlichen Blödsinn verfällt.“ Von einer weiteren Kritikerin des Online-Fachmagazins RogerEbert.com heißt es: „Sobald sich ‚The Deliverance‘ in einen vollwertigen Film verwandelt, bietet er die Art von Grusel, die wir schon zahllose Male gesehen haben.“

Worum geht es in dem Film?

Ein Neuanfang kann meist vieles verändern. Das denkt sich auch Ebony Jackson, verkörpert von der US-amerikanischen Sängerin Andra Day. Im Anschluss an zahlreiche tragische Ereignisse wagt sie einen Neuanfang. Ebony ist eine alleinerziehende Mutter und lebt gemeinsam mit ihren drei Kindern Shante (Demi Singleton), Nate (Caleb McLaughlin) und Andrea (Anthony B. Jenkins) im US-Bundesstaat Pennsylvania. Es dauert aber nicht lange, bis in ihrem neuen Zuhause komische Dinge geschehen.

Die alleinerziehende Mutter ist davon überzeugt, dass sich in ihrem Haus Dämonen aufhalten. Als sie dies ihren Nachbarn erzählt, werden ihr nur noch komische Blicke zugeworfen. Also schalten sie die Polizei und auch das Jugendamt ein. Cynthia Henry, gespielt von Mo’Nique, ist eine Sozialarbeiterin und nimmt sich diesem Fall an. An ihrer Seite ist die Pfarrerin Bernice James (Aunjanue Ellis-Taylor). Sie möchte einen Exorzismus durchführen, aber das Huas der Jacksons scheint ein Tor zur Hölle zu sein.