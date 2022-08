Trotz Preisgarantie: Diese Stromanbieter erhöhen jetzt ihre Strompreise

Viele Stromanbieter nutzen die Preisgarantie, um den Kunden Sicherheit zu geben und sie von sich zu überzeugen. Was viele Kunden aber überlesen: In aller Regel bezieht sich diese Preisfixierung nur auf den Arbeitspreis. Ändern sich Abgaben wie Steuern oder in der Vergangenheit die EEG-Umlage, kann der Preis für die Kilowattstunde dennoch steigen.

Jetzt berufen sich einige Anbieter aber offenbar auf einen anderen Grund, der nach Einschätzung von Experten zweifelhaft erscheint. Nach Angaben von bild.de bezeichnet beispielsweise die Firma Energieversorgung Deutschland den Krieg in der Ukraine als Störung der Geschäftsgrundlage und beruft sich bei der Preiserhöhung auf den §313 BGB. Statt 29 Cent pro Kilowattstunde soll ein Leser der Bild-Zeitung daher nun 71,2 Cent zahlen.

Die Verbraucherhilfe Stromanbieter, die schon Ende vergangenen Jahres im Fall Stromio durch ihre Verbrauchertipps positiv aufgefallen war, kennt noch weitere Fälle. Demnach haben am 29. Juli 2022 gleich mehrere Stromanbieter entsprechende Schreiben verschickt. Der Macher der Verbraucherseite, Matthias Moeschler, nennt dabei die Marken Extraenergie, prioenergie, extragrün, EVD sowie Hit Energie. Bei allen Anbietern gebe es „drastische Preiserhöhung trotz Preisgarantie“. „Ich schätze die Preiserhöhung als unzulässig ein“, schreibt Maeschler auf seiner Seite.

Was steckt hinter der Preiserhöhung?

Auffällig: Zwar handelt es sich bei den Stromanbietern jeweils um eigenständige Firmen, doch sie haben Gemeinsamkeiten. So sitzen sie alle in Monheim an der Ruhr und haben mit Mordechay Maurice Ben-Moshe denselben Geschäftsführer. Nach Informationen von inside digital hat Ben-Moshe in der Vergangenheit auch auf dem Telekommunikationsmarkt für Aufsehen gesorgt. Dort hat er mit verschiedenen Call-by-Call-Anbieter für teils deutliche Tarifänderungen gesorgt. Das ist im Übrigen eine auffällige Parallele zum Stromio-Geschäftsführer Ömer Varol.

Maeschler sieht große Chancen, dass du dich gegen die Preiserhöhungen wehren kannst, sofern du davon betroffen bist. Dabei ist das Anfechten der Erhöhung voraussichtlich zeitaufwendig. Einfacher sei es, den Anbieter zu wechseln. Aktuell gebe es immer wieder Angebote, die seriös sind und dennoch nicht wesentlich teurer als die bisherigen Preise.

Maeschler vermittelt auf seiner Seite entsprechende Angebote.