Schlag gegen das E-Auto: Toyota gelingt ein Geniestreich

Während viele Autobauer das E-Auto als den heiligen Grahl ansehen, Produktionsstätten umrüsten und beim Stromer All-in gehen, sieht Toyota die Elektroauto-Sache ganz anders. Der größte Autohersteller der Welt orientiert sich lieber an dem Interesse der Autokäufer, die derzeit lieber zum Verbrenner denn zum Elektroauto greifen. Man hat zwar auch eine E-Auto-Strategie, schreibt Benziner, Diesel und Hybride aber nicht gleich ab, wie es andere Hersteller machen. Und nun sorgt Toyota für Aufsehen.

Schlag gegen das E-Auto: Toyota überrascht

Während so mancher E-Auto-Bauer die Produktion stoppt und bei VW neueste Aussagen zufolge die Auslastung in den Werken deutlich zurückgeht, hält Toyota an seinem Plan fest. Die Menschen wollen Verbrenner, sie bekommen Verbrenner. Und das ein Auto mit Verbrennungsmotor besser sein kann als ein E-Auto, zeigt, wie schlecht die Rechnungen bislang waren.

→ Wahnsinn: Dieses E-Auto ist ein PS-Monster mit enormer Reichweite

Wie die aktuelle Liste der umweltfreundlichsten Autos des American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE) für das Jahr 2024 zeigt, ist es kein Stromer, der vorfährt, sondern der Plugin-Hybrid Toyota Prius Prime SE. Bei der gemeinnützigen Organisation folgen auf den folgenden vier Plätzen mit dem Lexus RZ 300e, Mini Cooper SE, Nissan Leaf und Toyota bZ4X zwar reine Elektroautos. Doch ein Auto mit Verbrennungsmotor ist umweltfreundlicher. Ebenso auffällig: In der Top 12 findet man weder ein Modell von Tesla noch von VW, Mercedes oder BMW.

Mercedes auf der Roten Liste ganz vorn

Dennoch zeigt die Liste: Im Allgemeinen ist das E-Auto deutlich umweltfreundlicher als Diesel und Benziner. Das Ranking der leistungsschwächsten Massenmarktautos, die hauptsächlich aus großen, ineffizienten Spritfressern – darunter sieben SUVs – besteht, enthält nur Verbrenner. Eine Ausnahme bildet der fast 4,5 Tonnen schwere Elektro-SUV von Hummer. Übrigens führt diese „Liste der Schande“ ein Modell von Mercedes an: der AMG G63.

„Für die Automobilhersteller ist es wichtig, weiterhin zügig erschwingliche Elektrofahrzeuge anzubieten“, sagt Peter Huether, leitender Forscher vom ACEEE. Die Vorteile vom E-Auto sollen damit einem breiteren Einkommensspektrum zur Verfügung stehen, während Benziner und Diesel verschwinden. „Für Fahrer, deren Anforderungen die heutige Ladeinfrastruktur nicht erfüllt, stehen viele effiziente und erschwingliche Hybridoptionen zur Verfügung“, erklärt Huether. Wie etwa der Toyota Prius.