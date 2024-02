Handys, Staubsaugroboter oder Smartwatches von Xiaomi dürften viele kennen. Doch die Chinesen haben auch Seifenspender, Trinkbecher, Luftpumpen und sogar einen Klodeckel im Programm. Man wagt sich an alles heran, hat eine eigene Designsprache und ist oft auch noch günstiger als die Konkurrenz. Mit dem SU7, einem E-Auto mit fast 700 PS, fährt der chinesische Konzern jetzt auch ein eigenes Fahrzeug vor. Wir haben uns den Stromer auf dem Mobile World Congress in Barcelona angesehen.

E-Auto aus China: Limousine, Rennwagen oder beides?

Eine Menschentraube umgibt Xiaomis erstes E-Auto. Wer hier ein paar Fotos von dem Stromer machen will, muss Geduld mitbringen. Anfassen: verboten. Reinsetzen ohnehin. Der Stromer steht mit verschlossenen Türen bewegungslos auf einer sich drehenden Plattform und macht keinen Mucks. Dabei will Xiaomi den SU7 eigentlich schon in Kürze auf die Straße bringen. Und dann soll die Luzie abgehen. In der Max-Version, die die Chinesen auch mit auf die Messe nach Barcelona geschleppt haben, ist man angeblich in 2,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Maximalgeschwindigkeit des E-Auto-Modells: knapp 270 km/h.

→ Prügel für Autofahrer: Jetzt wendet sich das Blatt

Und wem solche Zahlen nicht beeindrucken: es geht noch weiter. Aus 673 PS erzeugen die Motoren des Stromers ein maximales Drehmoment von 838 Newtonmeter. Und: 800 Kilometer soll das E-Auto ohne Ladestopp schaffen. Wer es günstiger haben möchte und etwas weniger potent durch die Gegend kutschiert, für den will Xiaomi den SU7 auch in einer Basisversion anbieten – mit knapp 300 PS, einer Reichweite von 668 Kilometern und einer Beschleunigung von 0 auf 100 in 5,3 Sekunden.

Xiaomi SU7

Wann kommt das Xiaomi Elektroauto und wie teuer ist es?

Das Design ist unverkennbar typisch Xiaomi. Die Rundungen machen das E-Auto schlüpfrig und windschnittig. Der Viertürer hat LED-Scheinwerfer, LIDAR-Sensoren, Kameras an den Außenspiegeln und kleinen ausfahrbare Spoiler. Ein Panoramadach sorgt für einen hellen Innenraum. Das Interoir hätten wir uns ebenfalls gerne angesehen, angefasst und fotografiert, aber das hat Xiaomi nicht zugelassen.

E-Auto von Xiaomi: Der SU7

Doch: Das E-Auto ist ohnehin zunächst nur für den chinesischen Markt gedacht. Zwar möchte Xiaomi den Stromer irgendwann einmal auch weltweit auf die Straße bringen. Doch einen Zeitpunkt dafür hat man nicht oder will uns ihn einfach nicht nennen. Ebenso den Preis. Insider gehen aber von rund 40.000 Euro aus – für den Xiaomi SU7 in der Basisversion. Die Max-Variante dürfte deutlich teurer sein.

Auf unserem Instagram-Account haben wir ein kurzes Video vom SU7 für dich veröffentlicht.