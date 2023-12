Top-Handy für 9,99 Euro pro Monat: Vorsicht vor solchen Angeboten

Als ich die neusten Angebote von 1&1 durchgesehen habe, wurde ich direkt hellhörig: ein nagelneues Samsung Galaxy S23 FE mit 5 Gigabyte Datenvolumen und Allnet-Flat für 9,99 Euro pro Monat? Einen solchen Spitzen-Deal möchte ich sofort mit unseren Lesern teilen. Doch beim genauen Inspizieren des Angebotes fällt auf: Käufer laufen hier in eine Kostenfalle und müssen am Ende deutlich mehr bezahlen. Diesen Trick verwendet dabei nicht nur 1&1, sondern auch viele andere Mobilfunkanbieter. In diesem Kommentar zeige ich, wie diese Masche funktioniert und warum sie meiner Meinung nach nicht richtig ist.

So funktioniert die Kostenfalle

Im Falle von 1&1 wird das Angebot mit 0 Euro einmalig* und 9,99 Euro pro Monat* beworben. Jeweils mit einem Sternchen dahinter. Schaut man ins Kleingedruckte, fällt einmalig wohl eine Gebühr an. So verlangt der Anbieter einen „Bereitstellungspreis“ von 39,90 für Smartphone und SIM-Karte. Diesen verschweigen jedoch fast alle Anbieter, bis man das Handy im Warenkorb hat.

Viel perfider ist hingegen die Kostenfalle bei den monatlichen Kosten. So zahlt man nämlich lediglich in den ersten 3 Monaten den reduzierten Preis von 9,90 Euro. Ab dem 4. Monat erhöht sich der Preis auf 29,90 Euro und ist damit fast dreimal so hoch. Und da man dieser nachträglichen Preiserhöhung bei Vertragsabschluss zustimmt, ist auch eine spätere Sonderkündigung wegen der Preiserhöhung nicht möglich. So bleibt den Kunden keine andere Wahl, als den nun deutlich teureren Vertrag bis zum Ende der Mindestvertragslaufzeit zu bezahlen.

Das aktuelle Angebot von 1&1

Man muss 1&1 jedoch zugutehalten, den Kunden im Warenkorb klar auf den geänderten Preis ab dem 4. Monat hinzuweisen. Übersieht man diesen Hinweis jedoch und bemerkt die deutlich höhere Abbuchung erst im vierten Monat, ist ein Rücktritt vom Kaufvertrag längst nicht mehr möglich. Dies geht nur innerhalb von 14 oder manchmal auch 30 Tagen nach Kauf.

Nicht nur eine Masche von 1&1

In meinen Augen handelt es sich hierbei um eine Irreführung von Kunden. Es wird nicht etwa mit einem Bonus oder einer Gutschrift geworben, sondern ein niedrigerer Monatspreis beworben, welcher nicht einmal für die gesamte Dauer der Mindestvertragslaufzeit erhalten bleibt. So muss der Kunde plötzlich mehr bezahlen, ohne die Möglichkeit zu haben, den Vertrag zu kündigen.

Ein kurzer Blick auf die Konkurrenz zeigt, auch hier wird mit gleichen Tricks gearbeitet. So bewerben Telekom, Vodafone und O2 ihre Mobilfunktarife im Moment zwar aktuell mit den korrekten Preisen, wenden denselben Preis-Trick jedoch bei ihren Festnetz- und TV-Angeboten an. Auch hier erhöht sich der Preis nach 6 oder 12 Monaten – bei einer Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren.

Auch andere Anbieter (hier Vodafone) arbeiten mit denselben Tricks

Anders sieht es nach Preiserhöhungen nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit aus. Reduzieren Anbieter ihre Tarife für die komplette Laufzeit, steht es Kunden schließlich danach frei, sich nach einem neuen Tarif umzusehen oder mit dem Anbieter um einen neuen Rabatt zu verhandeln.

Und wie komme ich nun an das Galaxy S23 FE?

Ein ehrliches Angebot für 9,90 Euro pro Monat wird es für das Galaxy S23 FE leider so schnell nicht geben. Das neue Smartphone ist gerade erst auf den Markt gekommen und kostet beim Hersteller 699 Euro. Bist du hingegen bereit, die 29,90 Euro pro Monat auszugeben, das entspricht rund 720 Euro nach zwei Jahren, kannst du zu einem besseren Angebot greifen:

So gibt es das neue Handy aktuell bei MediaMarkt für 29,99 Euro – direkt ab dem ersten Monat ohne zukünftige Preiserhöhungen. Dafür bekommst du hier fünfmal so viel Datenvolumen (25 Gigabyte), ebenfalls eine Allnet-Flat und sogar einen Wechselbonus von 100 Euro, wenn du deine Nummer von einem anderen Anbieter mitbringst. Und auch die Galaxy Buds FE gibt es kostenlos dazu. Diese kann sich nämlich jeder Käufer bis zum 4. Januar 2024, egal ob mit oder ohne Vertrag, über diesen Link sichern.

Zu beachten ist jedoch, dass Samsung-Smartphones in den ersten Monaten immer im Preis sinken. So sind Tarife für 20 Euro pro Monat mit demselben Handy in einem halben Jahr durchaus möglich. Wer warten kann, sollte also vielleicht nicht direkt zum Marktstart zuschlagen.