Top-bewertetes 18+ Spiel für PC kostenlos

Der Epic Games Store schenkt dir auch in diesem Jahr jede Woche zahlreiche, hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir das Spiel „Doors – Paradox“ komplett kostenlos sichern. Um dir das Spiel herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls kostenlos. Hast du dir das Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf des Angebots permanent dir. Das Angebot des aktuellen Spiels endet am 8. Februar um 17 Uhr.

Jetzt kostenlos im Epic Games Store: Doors – Paradox

„Doors: Paradox“ ist ein Diorama-Puzzle-Escape-Spiel. Das bedeutet, dass du dir hier deinen Weg durch eine Vielzahl handgefertigter 3D-Dioramen bahnen musst. Dazu musst du nach nützlichen Objekten suchen, versteckte Hinweise finden und zahlreiche Rätsel lösen. Auf deinem Abenteuer wirst du von der Zeitreiseführerin Zula begleitet, die dich durch ein unerforschtes Portal in die Zukunft führt. Erst landest du in einem gemütlichen Wald, dann plötzlich in einer fürchterlichen Wüstenoase, doch letztlich schaffst du es, in die Zukunft zu gelangen. Doch egal, wohin du gehst, überall gibt es spannende Rätsel zu lösen.

Hier siehst du eines der Diorama, die es zu lösen gilt.

Nächste Woche im Epic Games Store

Doki Doki Literature Club Plus!

In „Doki Doki Literature Club Plus!“ erlebst du psychologischen Horror von seiner süßesten Seite. Schreibe Gedichte für deinen Schwarm und beseitige alle Fehler, damit du dein perfektes Ende erreichen kannst. Du spielst die Hauptfigur und betrittst den Literature Club auf der Suche nach einer Freundin. Du schaffst es zwar, deinen Schwarm zu bezaubern, doch mit jeder Entscheidung erfährst du den Schrecken der Schulromantik. Schaffst du es dennoch, den Code zu knacken und ein perfektes Ende zu erreichen?

Doki Doki Literature Club Plus! ist im Epic Games Store bestens bewertet. Aktuell erfreut sich das Spiel über eine Wertung von 4.9 von 5 Sternen. Beachte, dass dieser Dating-Sim erst ab 18 freigegeben ist. Normalerweise kostet dich das Spiel 12,49 Euro, ist jedoch ab nächster Woche kostenlos verfügbar.

Dieses Spiel ist der süßeste psychologische Horror.

Lost Castle

„Lost Castle“ ist ein Action-RPG Beat‘em Up Game, in dem du dich durch zufällig generierte Dungeons kämpfst. Das Spiel hat es in sich und wird von den Entwicklern als superschwierig bezeichnet. Es wimmelt hier nur so von witzigen Charakteren und Umgebungen, die der Retro-Action einen modernen Kniff geben. Das Schloss, durch das du dich kämpfst, wurde einst von den weisesten im Land regiert. Diese Zeiten sind jedoch längst vorbei. Jetzt haben Dämonen diesen einst tugendhaften Ort für sich beansprucht und das Land heimgesucht. Schaffst du es, in dieser düsteren Umgebung etwas Gutes zu tun?