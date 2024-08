Tödliches Chaos: Comedy-Krimi-Serie geht in die vierte Runde

Es gibt einige Sendungen im Free-TV, Dokumentationen und auch Podcasts, die von wahren Verbrechen erzählen. Die Nacherzählungen sorgen für eine ordentliche Portion Nervenkitzel und Spannung. Aber wie sieht es eigentlich hinter den Kulissen eines True-Crime-Podcasts aus? Eine bekannte Serie, die unter anderem von der Bewertungsplattform IMDb mit 8,1 von 10 Sternen bewertet wurde, geht jetzt in die vierte Runde.

Comedy-Krimi-Serie: Das ist die vierte Staffel

„Only Murders in the Building“ ist eine Comedy-Krimi-Serie, welche aus der hauseigenen Produktion der US-amerikanischen Streamingplattform Hulu stammt. Hierzulande kannst du sie ausschließlich über Disney+ streamen. Auf Disney+ zählt „Only Murders in the Building“ zu den erfolgreichsten Serien des Anbieters.

Ein Jahr ist das Staffelfinale der dritten Staffel mittlerweile her, doch jetzt können Fans wieder aufatmen, denn am 27. August ist die vierte Staffel erschienen. Jede Woche folgt nun eine neue Folge. Die Fortsetzung besteht aus insgesamt zehn Folgen. Noch im Laufe des Jahres, genauer gesagt Ende Oktober, erscheint dann das große Finale und somit auch die Auflösung des aktuellen Mordfalls.

Aber worum geht es in der vierten Staffel der Hulu-Serie „Only Murders in the Building“? Staffel drei endete mit einem Tod. In Charles Wohnung wurden Charles‘ Stunt-Double Sazz erschossen. Schon im Trailer zur vierten Staffel ist zu sehen, dass die Ermittlungen zu diesem Mordfall nicht mehr nur von dem Podcast-Trio durchgeführt werden. Da man einen Film über ihr Leben verfilmt werden soll, werden sie auf Schritt und Tritt von Schauspielern verfolgt, die die Krimi-Podcaster in einer Hollywood-Verfilmung darstellen sollen.

Hier kannst du dir den Trailer zur vierten Staffel von „Only Murders in the Building“ ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Neuzugänge: Bekannte Hollywood-Gesichter in Staffel 4

Zu den Hauptdarstellern der Hulu-Serie „Only Murders in the Building“ gehören Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short. Doch in der vierten Staffel erwarten dich viele Neuzugänge, wie beispielsweise Meryl Streep, Melissa McCarthy und viele mehr.