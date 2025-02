Vodafone startet neues Angebot mit Gratis-Aktion

Die GigaTV-Plattform von Vodafone wächst: Der Netzbetreiber, der vor kurzem mit dem Wegfall des Nebenkostenprivilegs eine dicke Kröte schlucken musste, hat jetzt angekündigt, sein TV-Angebot mit einem der ganz großen Player am Streaming-Markt zu vergrößern. Und zum Start gibt es drei Monate kostenloses Streaming für Kunden kostenlos.

Disney+ kommt zu Vodafone GigaTV

Wer sich zwischen dem 10. Februar und dem 30. April für einen Tarif in Verbindung mit der GigaTV Home oder GigaTV Home Sound Box entscheidet, bekommt Disney+ Standard mit Werbung die ersten drei Monate geschenkt. Das Angebot, in dem Disney+ inkludiert ist, kostet dabei laut Vodafone zum Start 9,99 Euro monatlich. Nach den ersten sechs Monaten der 24-monatigen Mindestvertragslaufzeit überweist du 14,99 Euro an Vodafone. Doch Vorsicht: Das kostenlose Disney+-Angebot ist nur drei Monate gültig. Wird das Abonnement vom Kunden zum Ende des Aktionszeitraumes nicht bei Disney+ gekündigt, verlängert es sich automatisch um jeweils einen Monat zum Preis von 5,99 Euro pro Monat. Kunden erhalten den dreimonatigen Zugang zu „Disney+ Standard mit Werbung“ über einen Gutscheincode, den

man unter dieser Adresse eingeben und bis zum 31. Juli 2025 einlösen kann.

Solltest du kein Neukunde sein und noch auf einer älteren GigaTV Cable Box 2 streamen, musst du dir keine Sorgen machen. Die App von Disney+ wird auch dort zur Verfügung gestellt. Auf der neuen Set-Top-Box GigaTV Home ist die App derweil sogar schon nativ aufgespielt.

Das gibt es zu sehen

Das Disney-Universum ist schon lange nicht mehr auf familiengerechte Inhalte beschränkt. Micky Maus und die Prinzessinnen des Franchise sind also nur noch ein kleiner Teil des großen Angebots des amerikanischen Traditionsmeidenhauses. Mit Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und mehr hat man sich im Angebot verbreitert und bietet daneben auf Disney+ auch Serien und Filme außerhalb der eigenen Marken an. Eine Übersicht über alle neuen Inhalte bekommst du regelmäßig bei uns zu lesen. Hier sind beispielsweise die Neustarts aus dem Februar 2025:

Jetzt weiterlesen Disney+: Neustarts im Februar

So viel kostet Disney+

Es gibt die Wahl zwischen „Standard mit Werbung“ für 5,99 Euro pro Monat, „Standard“ für 9,99 Euro pro Monat oder 99,90 Euro pro Jahr und „Premium“ für 13,99 Euro pro Monat oder 139,90 Euro pro Jahr. Ab sofort werden Zusatzgebühren für das Hinzufügen weiterer Nutzer erhoben. Bei Disney+ mit Werbung sind es fünf Euro pro Monat für jeden zusätzlichen Nutzer. Bei Standard- und Premium-Abos wird ein Aufschlag von sechs Euro fällig.

→ Zur Tarifauswahl bei Vodafone