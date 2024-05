Krimi-Thriller: „Bodkin“ bei Netflix

Das True-Crime-Genre gewinnt aktuell immer mehr Liebhaber für sich. Hier steckt nicht nur viel Spannung hinter, sondern auch Nervenkitzel. Anfang Mai ist eine neue Thriller-Serie auf Netflix erschienen. „Bodkin“ nennt sich dieser Krimi-Thriller in Serienform. Er wurde von Michelle und Barack Obamas Produktionsfirma „Higher Ground Productions“ produziert. Es gibt bisher nur eine Staffel, die mit sieben Folgen ausgestattet ist.

„Bodkin“: Worum geht es in der Krimi-Serie?

Bodkin, eine kleine Küstenstadt im idyllischen Irland. Hier, in dem Städtchen, sind vor ziemlich genau 21 Jahren gleich drei Menschen spurlos verschwunden. Eine Gruppe von True-Crime-Podcastern schaut sich den unerklärlichen, mysteriösen Fall dewegen genauer an.

Gilbert, ein amerikanischer True-Crime-Podcaster ist auf der Suche nach der nächsten großen Krimi-Story und wird von „The Last Man on Earth“-Star Will Forte gespielt. Dove, eine Investigativjournalistin mit ihren eigenen Problemchen, wird von Siobhán Cullen verkörpert. Emmy, gespielt von Robyn Cara, unterstützte Gilbert, sein Podcast-Projekt und betreibt zugleich auch noch die Recherche für seinen Podcast. In der Hoffnung, auf eine wahnsinnige Geschichte zu treffen, begibt sich die Gruppe auf die Suche nach Spuren. Sie ziehen durch das gesamte Küstenstädtchen, klopfen an Haustüren und befragen die Einheimischen. Doch schon nach kurzer Zeit nimmt der Kriminalfall ein viel größeres Ausmaß an, als sie es erwartet haben.

Hier kannst du dir den Trailer zur Netflix-Serie „Bodkin“ anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wann erscheint die zweite Staffel?

Das Bewertungsportal IMDb bewertet die Netflix-Thriller-Serie mit sieben von zehn Sternen. Ob eine Fortsetzung, eine zweite Staffel, folgt, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. In der Regel lässt sich die US-amerikanische Streaming-Plattform Netflix mit der Ankündigung solcher Neuigkeiten etwas Zeit. Denn Netflix achtet zuerst darauf, wie die Serie oder der Film beim Publikum ankommt. Falls „Bodkin“ zum Erfolg wird, steht einer zweiten Staffel nichts im Wege; wenn auch das Drehbuch überzeugt.