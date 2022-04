TikTok verschärft Regeln: Das steckt hinter dem Dislike-Button

Wie viele Anbieter, die eine Kommentarfunktion zur Verfügung stellen, sieht sich auch TikTok immer wieder mit unangemessenen Kommentaren konfrontiert. TikTok verschärft daher nun seine Regeln und plant die Einführung eines Dislike-Buttons für Kommentare. Nutzer können damit Kommentare markieren, die sie als unangemessen oder irrelevant zum Inhalt einstufen. Dadurch will TikTok die Sicherheit und den netten Umgangston der Nutzer miteinander fördern.

TikTok verschärft Regeln: Neue Maßnahmen für angenehmen Umgangston?

Das Hauptziel von TikTok sei es, so teilt man im Blog des Unternehmens mit, eine sichere und freundlicher Umgebung mit diesen Anpassungen zu fördern. Bisher war es für Anwender nicht möglich, einen Kommentar mit einem Dislike-Button zu beurteilen. Im Zuge von TikToks Bemühungen, beleidigende und hasserfüllte Kommentare auszusieben, soll auch der neue Button zum Einsatz kommen. Die neue Kommentarfunktion testet TikTok zurzeit ausführlich hinter den Kulissen.

Damit sie nicht missbraucht wird, um künftig Creator von Videos zu demoralisieren oder zu einem verschlechterten Austausch der Community führt, werden Dislikes bei Kommentaren nicht öffentlich einzusehen sein. Stattdessen können nur Nutzer, die einen Kommentar markiert haben und die TikTok-Moderation jene einsehen. Du wirst also künftig auf einen Blick erkennen können, ob du einen unangemessenen Kommentar bereits gemeldet hast. Andere Menschen können deine Meldung jedoch nicht nachverfolgen. Ein genaues Datum dafür, wann der neue Dislike-Button in TikTok freigeschaltet wird, gibt es noch nicht. Er ist jedoch nicht die einzige Maßnahme, die TikTok im Kampf gegen unangemessene Inhalte erprobt.

Zusätzliche Maßnahmen gegen unangemessene Kommentare

Der Dislike-Button für Kommentare ist dabei jedoch nicht die einzige Maßnahme, mit der TikTok die Regeln verschärft. Künftig soll es für die Community einfacher sein, die bereits integrierten Sicherheitstools und Kommentar-Filter zu verwenden. Creator will man durch Erinnerungen an die Möglichkeiten zur Kommentar-Filterung effektiv durch Filter- und Lösch-Optionen führen. Diese Hinweise will man verstärkt bei Videos zeigen, die eine hohe Menge an negativen Kommentaren erhalten. Dadurch sollen Personen, die sich viel Hass und Hetze im Internet ausgesetzt sehen, bessere Handlungsmöglichkeiten erhalten. So müssen Creator nicht jeden einzelnen Kommentar oder Account bei TikTok melden, sondern können ganze Massensammlungen zur Überprüfung einreichen.

TikTok hat im Zuge seines Blogbeitrags auch zugleich den Q4 2021 Community Guidelines Enforcement Report veröffentlicht. Dieser gibt Auskunft darüber, welche Maßnahmen das Unternehmen 2021 gegen Inhalte und Verhalten ergriffen hat, die gegen seine Richtlinien verstießen. Allein vom Q1 bis Q4 2021 sei es dem Unternehmen nach eigenen Zahlen gelungen, einen Teil der negativen Inhalte vor Sichtung durch Nutzer zu entfernen. Das betrifft unter anderem 14,7 Prozent mehr beleidigende oder belästigende Inhalte, die Anwender nie sehen mussten.

Dennoch muss an dieser Stelle klar sein: Bei so vielen Inhalten, wie sie täglich auf solchen Plattformen hochgestellt werden, ist es schwierig alle Inhalte rechtzeitig vor Zugriff der User zu entfernen. Wie gut die neuen Maßnahmen greifen, wird also im Wesentlichen davon abhängen, wie viele Menschen Meldungen sichten und Inhalte entfernen. Jede Maßnahme, die Mobbing und Hasskommentaren im Umgang mit dem Internet einen Riegel vorschiebt, ist jedoch zu begrüßen.