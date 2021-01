Thermomix Klon vor dem aus? Monsieur Cuisine von Lidl vor Gericht

Kochen, mixen, garen und noch viele weitere Arbeitsschritte kann dir die Multifunktions-Küchenmaschine von Lidl abnehmen. Der Funktionsumfang gleicht dabei zu großen Teilen dem deutlich teureren Thermomix von Vorwerk. Dieser sieht seine Patente verletzt und zieht vor Gericht.

Am Handelsgericht von Barcelona hat Vorwerk gegen Lidl eine Klage wegen Patentverletzung eingereicht. Dabei geht es nicht um das Multifunktionsgerät an sich – Solche Küchenhelfer werden von vielen Herstellern angeboten. Stattdessen stört sich Vorwerk an einzelnen patentierten Funktionen. Beispielsweise der Sicherheitsmechanismus des Messerwerks oder der integrierten Waage die während des Kochens jederzeit den Inhalt wiegen kann. Diese Funktionen sind beim Monsieur Cuisine von Lidl ebenfalls vorhanden. Vorwerk möchte einen Verkaufsstopp für die Lidl-Küchenmaschine erreichen. Zudem will der Konzern eine Entschädigung von 10 Prozent der Einnahmen durch den Monsieur Cuisine von Lidl.

Lidl hingegen fordert eine Aufhebung der mehrere Jahrzehnte alten Thermomix Patente, da auch andere Hersteller von Multifunktionsgeräten diese Funktionen bieten. Die Anhörung endet heute. Ein Urteil wird in ein paar Wochen erwartet.

Wird die Thermomix Alternative von Lidl auch hierzulande verboten?

Die aktuelle Klage bezieht sich auf den spanischen Markt. Inwieweit die Entscheidung auch andere Länder wie Deutschland betrifft, kommt auf das Ergebnis an. Sollte die Klage in Spanien aus Sicht von Vorwerk Erfolg haben und ein Verkaufsstopp erreicht werden, könnte Vorwerk auch hierzulande mit den gleichen Forderungen gerichtlich gegen Lidl vorgehen.

Wie die TAZ berichtet, ist die aktuelle Klage in Spanien jedoch nicht die erste Klage von Vorwerk gegen eine Thermomix-Alternative. Im Jahr 2006 ging man juristisch gegen die spanischen Marke Taurus vor und verlor den Prozess.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.