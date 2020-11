Monsieur Cuisine Connect: Thermomix-Alternative zurück bei Lidl

Im Handumdrehen kochen, garen oder mixen. Küchenmaschinen wie der Thermomix ersetzen sogar andere Küchengeräte, wie etwa eine Waage – denn sie wiegen Zutaten auch ab. Für Markengeräte wie den Thermomix muss man schnell einen vierstelligen Betrag auf den Tisch legen. An dieser Stelle schlägt vor allem die Stunde von Discountern wie Lidl, die günstige Alternativen anbieten.

Wie auch jetzt, mitten in der Rabattschlacht rund um den Black Friday am 27. November. Der Discounter bietet den bekannten Kassenschlager Monsieur Cuisine Connect SKMC 1200 von Silvercrest ab diesem Wochenende zum Tiefpreis an. Was steckt hinter der Offerte?

Monsieur Cuisine Connect bei Lidl

Schon im vergangenen Jahr bot Lidl den Thermomix-Klon zum Weihnachtsgeschäft an. Im Laufe von 2020 fand man die Küchenmaschine nur selten in den Regalen – bis jetzt. Der Knackpunkt ist der Preis. Vor einem Jahr verlangte Lidl für den Monsieur Cuisine Connect 349 Euro. Kann der Kostenpunkt unterboten werden?

Die Antwort ist: ja. 2020 sparst du beim Kauf der Küchenmaschine mehr als zehn Euro, denn Lidl gibt nun einen Preis von 338,53 Euro an. Mit dem Kostenpunkt erreicht Lidl einen neuen Tiefstpreis, denn bei anderen Händlern, wie beispielsweise Amazon, ist der Monsieur Cuisine Connect nur für deutlich mehr Geld zu kaufen. Zu der Küchenmaschine legt Lidl noch Aufsätze, zwei Spatel und ein Kochbuch obendrauf. Anders gesagt: Ein gutes Angebot, bei dem getrost zugeschlagen werden kann.

Monsieur Cuisine Connect: Das kann die smarte Küchenmaschine

Der Monsieur Cuisine Connect kann nicht nur kochen, mixen oder garen. Die Küchenmaschine ist darüber hinaus auch smart, wodurch sie sich in dein Smart Home integrieren lässt. Durch das integrierte 7-Zoll-Tablet kannst du das Gerät mit dem WLAN verbinden. Vor oder während des Kochens kannst du so beispielsweise Rezepte über die passende App herunterladen und lesen.

Darüber hinaus bietet der Monsieur Cuisine Connect einen Cooking-Pilot mit über fünfhundert vorinstallierten Rezepten. Die Zubereitung wird dir über den Bildschirm Schritt für Schritt angezeigt. Zu den weiteren Funktionen der Küchenmaschine zählen:

Kochen, anbraten, mixen/Eiscrushen, pürieren, Dampfgaren, emulgieren, wiegen, zerkleinern, rühren und kneten

Rechts- und Linkslauf (Lebensmittel werden bei Linkslauf nicht zerkleinert)

Integrierte Küchenwaage für direktes Wiegen im Topf bis fünf Kilogramm

4,5 Liter Edelstahl-Mixbehälter

10-stufige Geschwindigkeitseinstellung und zusätzliche Turbofunktion zum Impulsmixen

Einstellbare Temperatur von 37-130 Grad

Thermomix-Klon bei Lidl erhältlich

Der Monsieur Cuisine ist ab Sonntag, den 29. November im Lidl Online-Shop und ab dem 30. November auch in den stationären Filialen von Lidl erhältlich. Erfahrungsgemäß ist die Küchenmaschine sehr schnell ausverkauft und hart umkämpft – also solltest du schnell sein.

Jetzt weiterlesen "Deal Days" bei Lidl: SodaStream, DeLonghi-Kaffeemaschine und Fitnesstracker im Angebot

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.