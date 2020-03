Pro7: Coronavirus schickt "The Masked Singer" in die Zwangspause

Denn das wöchentliche Ratespiel, wer bei „The Masked Singer“ hinter den Masken aufwändig gestalteter Kostüme steckt, muss pausieren. Das gab ProSieben am Sonntag überraschend in einer Pressemitteilung bekannt. Und wie sollte es in Zeiten wie diesen auch anders sein: das Coronavirus ist Schuld. Weil im Team der Show zwei Corona-Erkrankungen diagnostiziert wurden, schickt Pro7 die Show in eine Zwangspause. Allerdings Stand heute nur vorübergehend.

„The Masked Singer“ soll am 14. April weitergehen

Ab dem 14. April würde Pro7 die Show gerne fortsetzen. Eigentlich sollte an diesem Tag das große Finale der zweiten Staffel von „The Masked Singer“ laufen, doch an diesen Zeitplan kann man sich nach den beiden COVID-19-Infizierten im Team nicht mehr halten. Nun soll am 14. April die vierte Folge laufen und zwei weitere Episoden sollen im wöchentlichen Rhythmus folgen. Das Finale würde demnach jetzt am 28. April stattfinden.

ProSieben-Chef Daniel Rosemann sagte am Sonntag in einer Mitteilung: „Wir hatten keine andere Wahl, als ‚The Masked Singer‘ pausieren zu lassen. Sicherheit und Wohl der Crew und der Künstler unter den Masken haben oberste Priorität.“ Und weiter führt der Senderchef aus: „Für unsere Zuschauer tut es mir leid. Aus dem überragenden Social-Media-Feedback konnten wir Dienstag für Dienstag ablesen, wie viel Freude gerade ‚The Masked Singer‘ den Menschen in dieser Zeit der sozialen Isolation macht.“

Fortsetzung geplant, aber keinesfalls gesichert

Ob es am 14. April tatsächlich mit der vierten Folge von „The Masked Singer“ weitergehen kann, steht noch in den Sternen. „Wir hoffen alle, dass wir ‚The Masked Singer‘-Spaß dann wieder in Deutschlands Wohnzimmer bringen können“, sagt Rosemann. Doch sicher sein kann man sich in Zeiten des Coronavirus-Zeiten leider bei kaum etwas.

Zuletzt hatte „The Masked Singer“ wie praktisch alle Live-Shows im deutschen Fernsehen ohne Zuschauer stattgefunden, was der Sendung mit Blick auf die Atmosphäre sehr schadete. Der Einschaltquote tat das aber keinen Abbruch. Am vergangenen Dienstag erreichte das Format starke 4,26 Millionen Zuschauer. Das waren 130.000 mehr als noch eine Woche zuvor. Nur das Finale der ersten Staffel konnte noch mehr Fans begeistern. Damals schalteten 4,34 Millionen Zuschauer ein.

